Парижской архиепархии нужны деньги на восстановление интерьера собора Нотр-Дам

Спонсоров ищут через Фонд Нотр-Дам и организацию «Друзья Нотр-Дам де Пари».

Архиепархия Парижа 14 июня заявила, что запрашивает до шести миллионов евро на восстановление и модернизацию интерьера собора Парижской Богоматери, почти разрушенного в результате сильного пожара два года назад, сообщает «Седмица» со ссылкой на агентство France-Presse.

Епархия Парижа начала сбор средств в размере от пяти до шести миллионов евро для завершения работы. Президент Эммануэль Макрон пообещал завершить реставрацию памятника к 2024 году, и уже получено (или обещано) более 800 миллионов евро от частных и корпоративных доноров для перестройки собора XIII века.

Напомним, что вечером 15 апреля 2019 года шпиль собора рухнул, большая часть крыши храма была разрушена, но благодаря усилиям пожарных средневековое здание всё же пережило пожар. Закон, принятый вскоре после пожара, гласил, что средства, собранные по открытой подписке, покрывают только структурную реставрацию и консервацию исторической достопримечательности, которая технически принадлежит Французскому государству.

Архиепископ Парижа Мишель Опети заявил, что цель состояла в том, чтобы «перенести собор в ΧΧΙ век, сохранив при этом его самобытность в духе христианских традиций». Деньги будут использоваться для обновления плана тура для шести миллионов посетителей, которые ежегодно бывают в соборе, а также для изготовления новой мебели, освещения и звуковых систем. Несколько художников уже заявили, что пожертвуют свое время и опыт для создания новых произведений искусства, а спонсоров ищут через Фонд Нотр-Дам, а также американскую некоммерческую организацию «Друзья Нотр-Дам де Пари».

После нескольких месяцев работ, направленных на укрепление структуры собора, фактические реставрационные работы должны начаться в конце 2021 года. Нотр-Дам вновь откроется для богослужений в апреле 2024 года, как раз к летним Олимпийским играм, которые пройдут в Париже. Но, по словам Жана-Луи Жоржелена, бывшего генерала, выбранного Макроном для руководства проектом, реставрационные работы будут продолжаться и после этой даты.