Парижане выступили против замены в Нотр-Даме витражей XIX века на современные

Жители Франции выступили против конкурса на создание современных витражей для Собора Парижской Богоматери, который объявил президент страны Эмманюэль Макрон, передает «Радио Орфей» со ссылкой на Le Figaro

Президент Франции 8 декабря побывал в соборе, который восстанавливают после пожара 2019 года. На следующий день в сети появилась петиция, осуждающая «неуважение к наследию». На сегодняшний день её подписали более 125 тыс. человек. Авторы петиции утверждают, что витражи не пострадали от пожара и имеют статус исторического памятника, как и собор.

Официально идея современных витражей исходит от архиепископа Парижского монсеньора Лорана Ульриха, получившего поддержку президента. Со своей стороны Эмманюэль Макрон уточнил, что провёл консультации с экспертами из Национальной комиссии по наследию и архитектуре.

Установка в древних церквях современных витражей сама по себе не нова и не считается кощунственной, отмечает портал Archi.ru. Так, в оконных проемах нормандских церквей повсеместно встречаются изображения американских десантников в память об освобождении этой области в ходе Второй мировой войны, Реймсский собор получил стекла с абстрактными изображениями, в церкви Святого Стефана в Майнце несколько лет назад установили витражи по эскизам Марка Шагала, а в Кёльнском соборе есть витраж авторства Герхарда Рихтера. Однако в этих и во многих других случаях современные произведения не заняли место существующих исторических, пусть даже XIX века, а заменили утраченные – как правило, во время одной из мировых войн.

Нотр-Дам будет открыт через год — Эммануэль Макрон уже объявил, что пригласит Папу Франциска принять участие в новом освящении собора. Однако полное завершение всех восстановительных работ намечено на 2029–2030 годы.



Витраж «Бегство в Египет» в одной из капелл хора собора Парижской Богоматери: