Папское послание участникам Женского форума G20

От имени Папы Франциска госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин направил приветственное видеопослание участникам Женского форума G20 (Women’s Forum G20 Italy), который в эти дни проходит в Милане с целью повышения осведомлённости общества о важной роли женщин в восстановлении мира после пандемии COVID-19.

Из-за событий последних лет весь мир столкнулся с огромными проблемами, к которым люди не были готовы и оказались в тяжёлом положении.

Женский форум, отмечает ватиканский иерарх, может внести важный вклад в строительство и возрождение общего дома: по словам Папы Франциска, «наш мир нуждается в партнёрстве женщин, в их лидерстве и навыках, интуиции и преданности делу». В контексте социальных, экономических и климатических вызовов планетарного масштаба женщины могут в значительной степени способствовать развитию чувства самоотверженности, крайне необходимого в заботе об общем доме и в борьбе с «разрушительной логикой сиюминутной прибыли».

В конце видеопослания кардинал Паролин от имени Папы Франциска выражает пожелание, чтобы в любой стране каждая девочка и девушка имела доступ к качественному образованию, могла раскрыть свой потенциал и таланты, а также посвятить себя развитию и прогрессу более сплочённого общества.



Источник: Vatican News