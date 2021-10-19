Папское послание участникам Женского форума G20

Папское послание участникам Женского форума G20

Октябрь 19, 2021

От имени Папы Франциска госсекретарь Ватикана кардинал направил приветственное видеопослание участникам Женского форума G20 (), который в эти дни проходит в Милане с целью повышения осведомлённости общества о важной роли женщин в восстановлении мира после пандемии .

Из-за событий последних лет весь мир столкнулся с огромными проблемами, к которым люди не были готовы и оказались в тяжёлом положении.

Женский форум, отмечает ватиканский иерарх, может внести важный вклад в строительство и возрождение общего дома: по словам Папы Франциска, «наш мир нуждается в партнёрстве женщин, в их лидерстве и навыках, интуиции и преданности делу». В контексте социальных, экономических и климатических вызовов планетарного масштаба женщины могут в значительной степени способствовать развитию чувства самоотверженности, крайне необходимого в заботе об общем доме и в борьбе с «разрушительной логикой сиюминутной прибыли».

В конце кардинал Паролин от имени Папы Франциска выражает пожелание, чтобы в любой стране каждая девочка и девушка имела доступ к качественному образованию, могла раскрыть свой потенциал и таланты, а также посвятить себя развитию и прогрессу более сплочённого общества.


Источник: Vatican News

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