Папские лейб-медики. XIX век.

Девятнадцатый век начинается с избрания Пия VII (1800-1823) после конклава, состоявшегося на острове Сан-Джорджо-Маджоре в Венеции из-за французской оккупации Рима и продолжавшегося сто четыре дня. Новый Папа выбрал своим личным врачом Карло Порту (который уже был врачом конклава), а в качестве хирурга Его Святейшества пригласили Камилло Чеккарини. В этот очень трудный для истории Папства период рядом с Папой Римским были и другие врачи, в том числе Томмазо Франческо Прела из Бастии (занимавший должность инспектора врачей, хирургов и фармацевтов в округах Рима) и Доменико Моричини, который с 1801 года, с возобновлением работы университета La Sapienza, более тридцати лет возглавлял кафедру химии.

Понтификат Пия VII был непростым. В 1809 году Наполеон, захвативший Рим, депортировал Папу во Францию. В течение пяти лет ссылки его неизменно сопровождал доктор Порта – как на пути во Францию, так и обратно в Рим в 1814 году. Папа Кьярамонти пожелал лично упомянуть другого врача, французского доктора Рибеса, который входил в Папскую свиту по возвращении в Италию. По словам Папы, в этом человек его «восхищали ум, доброта и сдержанность в речи» (Алексис Ф. Арто, История Пия VII).

По возвращении в Рим Томмазо Прела, проявивший усердие в лечении и уходе, которых требовал пожилой возраст Папы, был назначен архиатром. Последствия и осложнения перелома шейки бедра, случившегося 7 июля 1823 года, стали причиной смерти Папы чуть более чем через месяц (20 августа 1823 года). Это было грустным противоречием его словам по случаю своего восьмидесятилетия: он сообщал врачу, что «чувствует себя бодрым, полным сил и что он с удовольствием видит, что достиг возраста, которого, как он думал, не может достичь» (Алексис Ф. Арто, История Пия VII).

Его преемником стал Лев XII (1823-1829), архиатром которого был Микеланджело Поджоли († 1850), бывший врач конклава, впоследствии также врач Григория XVI (1831-1846). Кроме Поджоли, который был не только врачом, но и профессором ботаники в La Sapienza, за здоровьем Папы наблюдал также хирург Филиппо Тодини: он заботился о Папе во время его смертельной болезни, тяжелой форме странгурии (нарушение мочеиспускания), которая за пять дней унесла его в могилу.

Преемник Пий VIII (1829-1830) не успел назначить архиатра из-за краткости своего понтификата. Во время последней болезни его лечил Доменико Моричини († 1836), бывший врач Пия VII. Григорий XVI (1831-1846) сразу после своего избрания «из-за крепкого здоровья не считал нужным назначать врача и хирурга» (Дж. Морони). При небольших недомоганиях он обращался к профессору Паоло Барони († 1854) из Болонского университета, который по просьбе самого Папы переехал в Рим, возглавив военно-медицинское управление и став членом Конгрегации здравоохранения. С 1841 года о здоровье Папы Римского постоянно заботился Бенедетто Верно, генеральный настоятель Ордена бонифратров. В одном из письменных посланий от 1841 года Папа высоко оценил его «исключительное мастерство в медицинском и хирургическом искусстве» (Дж. Морони). В 1845 году личным врачом Григория XVI был назначен Микеланджело Поджоли, бывший архиатр Льва XII. Кроме того – и это любопытная деталь – среди врачей Папы Григория впервые появляется также стоматолог, профессор Джованни Мелиа.

На конклаве, избравшем в итоге Пия IX, врачом был назначен Пьетро Карпи, который ранее дежурил у изголовья Папы Каппеллари, когда его состояние ухудшилось в ходе кратковременной болезни, серьёзность которой не была оценена должным образом. Новым архиатром, сопровождавшим восхождение Джованни Марии Мастаи Ферретти на Престол Святого Петра (1846–1878), был Бенедетто Виале Прела, племянник Томмазо Прелы, замечательного клинициста, который был тайным врачом Пия VII. Бенедетто Виале занял этот пост в 1856 году, сделав блестящую карьеру, работая во времена Григория XVI главным врачом больницы Святого Иакова для неизлечимых больных (Сан-Джакомо-дельи-инкурабили), а затем в 1836 году посланником Папского правительства в Анконе для координации борьбы с эпидемией холеры. На основе этого опыта возникли его «Наблюдения за эпидемией», важная работа для того времени. Позже, в 1837 г., он занял должность врача Папского дворца, а вместе с ним и пост главного врача больницы Сан-Джакомо. Затем он стал членом – сначала почетным, а затем ординарным – Папской академии Линчеи. В 1856 г. медик был назначен личным врачом Пия IX, а в 1861 г. – Папским архиатром и занимал эту должность до своей смерти († 1874 г.).

С его уходом исчезла фигура, занимавшая центральное место в Папском здравоохранении, и это совпало с физическим упадком Папы. Нового врача «немедленно уволили за то, что он слишком много болтал» (Джакомо Мартина, Пий IX, Рим, Editrice Pontificia Università Gregoriana), а в 1877 году, в ноябре, из-за ухудшения состояния здоровья Папы Римского из Падуи был вызван профессор Ванцетти. Однако ситуация стала уже необратимой, и 7 февраля 1878 г. из-за злокачественного течения бронхита, как засвидетельствовали врачи Антонини и Топаи, Папа Мастаи умер «от паралича легких» (Луиджи Гаццанео, Понтификат Пия IX в культуре. девятнадцатого века и в сценарии Рисорджименто, Л. Пеллегрини Editore, 2000).

Личным врачом Льва XIII (1878–1903), преемника Пия IX, стал Джузеппе Лаппони (1851–1906), «архиатр Его Святейшества Папы Льва XIII», как он сам определяет себя на титульном листе своего «Компендиума судебной медицины». Его научные интересы варьировались от венерических болезней до туберкулеза и сыпного тифа; интересовался он и гипнозом, и спиритизмом, считая полезным гипноз и обвиняя спиритизм в безнравственности. Его также интересовали исцеления в Лурде (1858 г.) и возражения, высказанные врачами против них. Основываясь на некоторых документах из ватиканских архивов, он также сформулировал гипотезу о том, что камни Святого Дома были перевезены в Лорето в XIII веке благородной византийской семьей императорского происхождения по фамилии Анджело, чтобы уберечь их от уничтожения мусульманами (ср. Джузеппе Сантарелли, Лорето. Другая половина Назарета, Издание Terra Santa, 2016 г.).

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Источник: Vatican News