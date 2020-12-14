Папская Месса в честь Девы Марии Гваделупской (ВИДЕО)

Папская Месса в честь Девы Марии Гваделупской (ВИДЕО)

Декабрь 14, 2020

12 декабря, в праздник Пресвятой Девы Марии Гваделупской, совершил Божественную литургию в базилике Святого Петра.

В своей проповеди Святейший Отец отметил, что, созерцая образ Матери Христа, мы видим отражение Божьего изобилия, благословения и дара.

Господь всегда дарит Себя в избытке, превыше любых ожиданий. Щедрость Бога не ведает границ; единственный Его «лимит» — в невозможности ограничить Своё великодушное изобилие. Святейший Отец подчеркнул, что встреча Пресвятой Девы с Елизаветой — это яркое проявление благословения. Благословлять означает «высказывать пожелание блага», и Бог с первой страницы Книги Бытия приучил нас к этой манере «выражения добра». Следовательно, в стиле Бога — всегда говорить с добротой, подчеркнул Папа Франциск, а проклятие является стилем дьявола, врага; атрибутом ничтожности и знаком неспособности отдать себя целиком.

Епископ Рима отметил, что исполненная благодати приносит миру дар Бога, небесное благословение. На протяжении всей истории спасения Всевышний постоянно преподносит нам этот Свой дар, и люди обращаются к Марии: «Благословенна ты между жёнами, потому что ты принесла нам Благословенного».

В конце проповеди Папа Франциск призвал верующих просить у Бога, созерцая образ нашей Небесной Матери, даровать нам Его стиль: изобилие щедрости, умение благословлять, а не проклинать; Его способность превращать жизнь в дар для всех.


Источник: Vatican News

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