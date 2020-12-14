Папская Месса в честь Девы Марии Гваделупской (ВИДЕО)

12 декабря, в праздник Пресвятой Девы Марии Гваделупской, Папа Франциск совершил Божественную литургию в базилике Святого Петра.

В своей проповеди Святейший Отец отметил, что, созерцая образ Матери Христа, мы видим отражение Божьего изобилия, благословения и дара.

Господь всегда дарит Себя в избытке, превыше любых ожиданий. Щедрость Бога не ведает границ; единственный Его «лимит» — в невозможности ограничить Своё великодушное изобилие. Святейший Отец подчеркнул, что встреча Пресвятой Девы с Елизаветой — это яркое проявление благословения. Благословлять означает «высказывать пожелание блага», и Бог с первой страницы Книги Бытия приучил нас к этой манере «выражения добра». Следовательно, в стиле Бога — всегда говорить с добротой, подчеркнул Папа Франциск, а проклятие является стилем дьявола, врага; атрибутом ничтожности и знаком неспособности отдать себя целиком.

Епископ Рима отметил, что исполненная благодати Пресвятая Богородица приносит миру дар Бога, небесное благословение. На протяжении всей истории спасения Всевышний постоянно преподносит нам этот Свой дар, и люди обращаются к Марии: «Благословенна ты между жёнами, потому что ты принесла нам Благословенного».

В конце проповеди Папа Франциск призвал верующих просить у Бога, созерцая образ нашей Небесной Матери, даровать нам Его стиль: изобилие щедрости, умение благословлять, а не проклинать; Его способность превращать жизнь в дар для всех.



Источник: Vatican News