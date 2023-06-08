Папская коллегия Russicum – центр паломничества мощей из Лизье

Общую аудиенцию Папы Франциска на площади Святого Петра в Ватикане 7 июня сопровождали прибывшие из Франции мощи святой Терезы из Лизье и ее родителей – святых Луи и Мари-Зели Мартен, сообщает Vatican News.

В этом году центром традиционного паломничества мощей из Лизье в Рим стала церковь Святого Антония Великого – католическая церковь византийского обряда, прилегающая к Папской русской коллегии (Russicum): святая Тереза Младенца Иисуса является покровительницей этой коллегии.

Реликвии пробудут в Риме с 6 по 16 июня и будут перемещаться из центра в другие районы столицы, где пройдут торжественные богослужения. В церкви Святого Антония Великого в этот период будут совершаться как литургии византийско-славянского обряда, так и Мессы латинского обряда. Период пребывания мощей посвящен особым образом молитвам родителей о детях.