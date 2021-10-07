Папская академия защиты жизни наградила мирянина, годами напутствовавшего и обращавшего смертников в тюрьмах США

Дейл Ресинелла, адвокат, десятилетиями напутствовавший и обращавший смертников в тюрьмах штата Флориды и написавший книгу-исследование о несправедливости судебной системы, получил награду за службу от Папской академии защиты жизни в Ватикане, передает «Седмица» со ссылкой на CNA.

Ресинелла получил высшую награду «Хранитель жизни» (Guardian of Life Award) от Папской академии защиты жизни. Принимая награду, подвижник отметил, что считает эту награду «твердым утверждением нашей церкви» о великой ценности жизни – в том числе жизни приговоренного к смерти. «Когда я встречаю смертника, желающего стать католиком, я спрашиваю его «почему?» – говорит Ресинелла. – И обычно слышу в ответ «потому что эта Церковь нуждается во мне».

В середине 1980-х годов Ресинелла занимал высокие посты – сначала партнера известной юридической фирмы в Майами, а затем главного поверенного «ведущей юридической службы» в Таллахасси. Семейная жизнь и карьера Ресинеллы складывались более чем благополучно, но с какого-то времени верующая семейная пара начала задумываться о том, как использовать дарованные им средства, удачу и способности на более высокие цели. В супругах пробудилось стремление не брать от жизни, а отдавать.

Первым делом Ресинелла и его супруга Сюзан стали служить бездомным. В то время одной из самых больших проблем бездомных был СПИД, и им пришлось окончить государственные курсы подготовки в местной службе психологической и медицинской помощи носителям СПИД, и получить сертификаты на право работы с этими людьми. Со временем организатор и руководитель службы обратился к чете Ресинелл с предложением более углубленной и целевой работы.

«Он спросил, не хочу ли я посетить тюрьму и попробовать работу с узниками, неизлечимо больными раком и СПИДом, – вспоминает Ресинелла в интервью CNA в мае 2020 года. – Я отвечал, что я никогда не бывал в тюрьме, лишь финансировал тюрьмы по всей стране, работая на Уолл-стрит – огромные тюрьмы, однако лично там не бывал и страшусь их. Однако Сьюзен и дети переубедили меня. Они напоминали мне слова Иисуса из Евангелия от Матфея 25:36 «Я был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне». Семья внушила мне, что мой долг вере и слову Иисуса, ибо отказываясь посетить узника, я, возможно, отказываю Иисусу в его образе. Так я решился на это служение».

Через пару лет семья переехала в городок Маккленни в штате Флорида, и Ресинелла начал посещать в местной тюрьме смертников, ожидающих казни. Условия их содержания – в тесных одиночках без кондиционера, при адской жаре – его ужаснули. Служение осужденным оказалось нелегким делом, и опору он находил в исповедях духовному отцу и в таинствах. Со временем он понял, что тюремное служение требует особых усилий души и высокой духовности, и прекратил службу смертникам в качестве только юриста, сосредоточившись на духовной помощи. Посещая узников несколько дней в неделю, он вовлекал других в тюремное служение. На сегодня он был свидетелем почти двадцати казней своих духовных «крестников».

Штат Флорида своей северной частью входит в «Библейский пояс» южных штатов с баптистским большинством. По этой или иной причине, с 1976 года почти 90% всех казней в США вершились в этом регионе. Как показал Ресинелла в своем исследовании, за это время более половины всех казней в США свершались в 2% округов штатов Техас, Миссури и Флорида, возглавляющих этот «палаческий» список. Росинеллу встревожило открытие, что казнят людей чаще всего в самых христианских штатах страны.

В итоге Ресинелла издал книгу, в которой напоминает 44 требования к смертной казни, некогда установленные законом Израиля – к примеру, запрет на косвенные доказательства, равное обращение с преступниками, неоспоримость доказательств вины и так далее. «Я напомнил 44 непререкаемых библейских требования к смертной казни, которые должны исполняться до передачи дела в суд», — говорит правозащитник. Он обнаружил, что смертная казнь в США нарушает все эти требования. В прошлом году епископ Фелипе Эстевес выступил с воззванием об отмене смертной казни, и обильно цитирует в нем доводы из книги Ресинелла.

Многолетний опыт Ресинеллы доказывает, как несправедливы бывают смертные приговоры, как непропорционально часто их жертвами становятся национальные меньшинства и бедные, незащищенные, не способные обжаловать страшный приговор. Его исследование показало, что вероятность казни черного преступника, убившего белого, в десять раз выше, чем белого преступника, убившего черного. Во Флориде черные составляют лишь 15% населения, и при этом им выносится почти 40% смертных приговоров. «Подлинная смертная казнь – совсем не такая, как многие воображают, – сокрушается Россинелла. – Это чудовище, взрастающее на ошибках и грехах, оно питается массой человеческих ошибок, слабостей, страхов и предубеждений».

За годы служения в камерах смертников, у четы Россинелла возникли крепкие дружеские отношения со многими узниками в результате долгих искренних духовных бесед. «С тех пор как Сьюзен и я стали посещать камеру смертников, мы завели порядка 30 «крестных детей», крестников по обращению в веру Христову, и это прочные долгие отношения, – говорит Россинелла. – Евангелие дарует нам основу для долгих и близких отношений с теми, кто страдает, от кого отвернулся весь остальной мир».