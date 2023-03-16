Папе Франциску подарили «лодку Петра» (ФОТО)

«Лодку Петра» создали мастера старинного ремесла, используя традиционные технологии работы с деревом, пишет Vatican News.

Перед началом общей аудиенции в среду 15 марта Папа Франциск получил необычный подарок – «лодку Петра». Речь идет о точном воспроизведении 8-метрового судна, обнаруженного в 1986 году на дне Галилейского моря.

Лодка – сделанная полностью вручную с помощью техники шпунтованных досок — помещена возле ватиканского Зала Павла VI. Судно построено корабельными плотниками старинной столярной мастерской Apreа, а идея такого подарка Папе принадлежит частной транспортной компании «Свободная навигация Залива» и Международному институту дипломатии.