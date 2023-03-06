Папа – журналистам: будьте голосом страждущих

4 марта Папа Франциск принял на частной аудиенции в Ватикане членов редколлегии католической телепередачи A Sua Immagine («По Его образу»), которая уже 26 лет выходит на канале центрального итальянского телевидения RAI под эгидой поместного епископата. Передает русская служба Vatican News.

Обращаясь к гостям, Святейший Отец отметил, что он часто следит за этой передачей: «Её последняя часть совпадает с чтением молитвы Angelus на площади Святого Петра; поэтому, прежде чем выглянуть в окно, я с удовольствием немного её смотрю и порой упоминаю какие-то моменты, которые меня особенно затронули».

Папа Франциск подчеркнул, что название программы цитирует Книгу Бытия, где в начале творения Бог говорит: «Сотворим человека по образу Нашему и по подобию Нашему» (Быт 1,26).

«Мы созданы ‘по образу и подобию’ Бога, и к этому выражению привыкать нельзя, оно должно безустанно нас удивлять: в каждом человеке Бог уникальным образом зажёг искру Своего света. <…> Это очень важно. Смена современной эпохи говорит об утрате многим людьми понимания того, что они – дети Бога, созданные ‘по Его образу и подобию’. Это осознание следует возродить, потому что именно в ‘образе Божьем‘ кроется исток и основа нестираемого человеческого достоинства; исток и основа того, что мы все – братья и сёстры, ибо мы – любимые чада единого Отца, созданные ‘по Его образу и подобию’».

Святейший Отец поблагодарил создателей передачи за то, что они показывают лица современников и рассказывают их истории, «становясь голосом самых слабым и страждущих»; говорят «о тех, кто живёт по Евангелию на географических и экзистенциальных окраинах Италии и всего мира, открывая ‘окна’ на ситуации и места, которые часто остаются вне поля зрения общественности». Телепередача «По Его образу» напоминает зрителям о «молодёжи, способной на самоотверженность и на самоотдачу; показывает человеческие драмы через истории, позволяющие сохранить надежду и увидеть красоту жизни согласно Евангелию».

По словам Папы, необходимо «глобализировать» солидарность, а не безразличие; благовествовать своей жизнью «о Боге милосердия, Который с любовью ждёт нас и предшествует нам».

В конце речи Епископ Рима выразил признательность гостям за то, что они придают резонанс его призывам, с которыми – после молитв Angelus или Regina Caeli – он обращается, говоря о тех, кто находится в тяжёлых условиях. «Таким образом вы помогаете телезрителям не забывать о них, сопровождать их молитвой, конкретной помощью и ежедневными обязательствами».