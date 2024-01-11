Папа: желанный мир рождается в человеческом сердце

10 января, на завершение катехизического наставления, Папа Франциск приветствовал многочисленных паломников, собравшихся в ватиканском Зале Павла VI. Передает русская служба Vatican News.

Святейший Отец призвал молодёжь, больных, стариков и молодожёнов всегда стремиться «к новизне жизни, которую открывает нам Сын Божий, воплотившийся ради спасения человечества».

Епископ Рима в очередной раз попросил верующих не забывать о жителях стран, на территориях которых бушуют войны:

«Возобновим нашу молитвенную близость к возлюбленному многострадальному украинскому народу и ко всем людям, угнетаемым ужасами войны в Палестине, Израиле и в других частях мира. Будем молиться, молиться за этих людей, которые находятся в состоянии войны, и взывать к Господу, дабы Он посеял семена мира в сердцах властей этих стран».

В обращении к польским паломникам Папа Франциск отметил:

«В начале Нового года важно помнить, что мир, столь желанный всеми, рождается в человеческом сердце. Да укрепит вас Пресвятая Дева Мария, Царица мира, дабы ваши замыслы и решения проистекали из желания добра для вас самих, для ваших семей, для вашей родины и всего мира. Я благословляю вас от всего сердца».



(На фото — пожилая женщина в Донецке проходит мимо здания, поврежденного обстрелом, ANSA)