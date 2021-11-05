Папа: защита детей должна быть «рядовым приоритетом» Церкви

В четверг Папа Франциск направил послание участникам симпозиума «Содействие защите детей во времена COVID-19 и после него». Конференция организована Общиной им. Папы Иоанна XXIII, «Католическим действием», Итальянским спортивным центром и Университетом Болоньи. Подробности сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Участники симпозиума, среди которых есть представители Европарламента и властей Италии, подводят итоги своей двухлетней работы, которая, по словам Папы, началась «снизу» и стала выражением активного вовлечения Народа Божьего в дело «личного и коллективного обращения».

Как Церковь, мы призваны пройти этот путь вместе, «побуждаемые болью и стыдом за то, что не всегда были хорошими опекунами», встающими на защиту доверенных нам детей, подчёркивает Святейший Отец.

Этот процесс обращения требует «систематических и согласованных превентивных действий», а также нового подхода к подготовке тех, кто работает с несовершеннолетними в Церкви, обществе и семье: только так можно искоренить культуру смерти, проистекающей из любой формы насилия: «Если насилие – это предательство доверия, которое обрекает на смерть страдающих от него, порождая глубокие трещины в собственном контексте, то профилактика злоупотреблений – это постоянное укрепление доверия к жизни и будущему», и несовершеннолетние должны на это рассчитывать. Именно мы, взрослые, подчёркивает Папа, призваны гарантировать им будущее, и для этого нужно заново открывать наше призвание «мастеров воспитания» и быть верными ему. «Это значит открывать таланты у тех, кого мы сопровождаем, уважать их время, свободу и достоинство, всеми силами противостоять соблазнам очаровать их и завлечь, что только внешне облегчает отношения с молодыми поколениями».

Епископ Рима с большой надеждой смотрит на многих молодых участников проекта по защите несовершеннолетних: «Именно они просят нас сделать решительный шаг к обновлению перед лицом болезненных злоупотреблений их сверстниками». Вклад этих «юных апостолов молодёжи» неоценим в распознавании ситуаций риска и в их смелом призыве ко всему обществу: молодёжь просит нас взять ответственность за защиту детей и пересмотреть отношения с новыми поколениями. Папа Франциск желает взрослым, которые разделили этот путь с молодёжью, и далее заслуживать доверие, быть ответственными в заботе и последовательными в свидетельстве. Взрослые должны быть «проводниками и хранителями нового педагогического альянса между поколениями в различных контекстах, в которых растут несовершеннолетние», особенно в это сложное время пандемии.

Святейший Отец призывает светские организации трудиться над укреплением взаимной ответственности, диалога и прозрачности. Защита несовершеннолетних должна всё более становиться «рядовым приоритетом в воспитательной деятельности Церкви», продвижением «открытого, надёжного и авторитетного служения, не сопоставимого с какой бы то ни было формой доминирования, искажения близости и молчаливого соучастия».

В конце послания Епископ Рима призывает участников симпозиума, чтобы их встреча стала плодотворной и «прочной основой для продолжения нашего совместного служения детям и молодёжи, семьям и всему церковному и гражданскому сообществу».