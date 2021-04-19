Папа: задача университета – «открывать умы»

В конце богородичной молитвы Regina Caeli Папа Франциск напомнил, что 18 апреля отмечается 97-й День Католического университета Святейшего Сердца, основанного в 1921 году в Милане. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Епископ Рима отметил, что Католический университет Святейшего Сердца «на протяжении ста лет оказывает ценную услугу по подготовке новых поколений», и выразил надежду, что университет будет и далее плодотворно исполнять «свою образовательную миссию, помогая молодым людям становиться протагонистами будущего, преисполненного надежды».

В настоящее время университет насчитывает 12 факультетов, 7 аспирантур; он связан с сетью медицинских учреждений, в том числе поликлиники имени Агостино Джемелли, названной в честь основателя университета.

В конце обращения Святейший Отец благословил сотрудников, преподавателей и студентов итальянского вуза, который в этом году отмечает столетие своего основания.

***

В тот же день, 18 апреля, госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин возглавил Святую Мессу в главной аудитории Католического университета Святейшего Сердца в Милане.

Обращаясь к участникам богослужения, иерарх процитировал послание итальянского епископата, приуроченное к юбилею, отметив, что сегодня университет Святейшего Сердца призван «решать задачи не менее сложные, чем те, которые были у его истоков»: с академической точки зрения «ему нужны инновации в преподавании и исследованиях», но также целостное развитие «третьей миссии», «которая с самого начала была его душой»: речь идёт о присутствии в мире науки и культуры людей, способных отвечать на вызовы общества в свете христианского послания и нравственных принципов.

Кардинал Паролин с благодарностью отозвался о постоянном развитии католического вуза на протяжении минувшего столетия; теперь же необходимо смотреть вперёд, реализуя вверенное университету задание: «открывать умы» молодёжи не только в плане научных познаний, но и для глубокой мудрости Божьей, явленной Иисусом Христом.