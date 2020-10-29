Папа выразил соболезнования католикам Франции

Святейший Отец обратился к французскому народу посредством телеграммы за подписью госсекретаря, адресованной епископу Ниццы.

В телеграмме на имя епископа Ниццы Андре Марсо Святейший Отец выражает соболезнования в связи с гибелью нескольких человек в результате теракта в соборе Нотр-Дам.

Папа просит об утешении для родных и вверяет жертв теракта милосердию Господа. Решительно осуждая подобные акты насилия, Папа Франциск заверяет в своей близости католиков и весь народ Франции, призывая его к единству.

«Сегодняшнее нападение, — подчеркнул директор пресс-службы Ватикана Маттео Бруни, комментируя произошедшее, — посеяло смерть в месте любви и утешения, каким является дом Господень».

Бруни сообщил также, что после известия о теракте Папа Франциск вознес молитву о жертвах и об их близких, испрашивая прекращения насилия, «дабы все вновь стали смотреть друг на друга как братья и сестры, а не как враги, чтобы возлюбленный французский народ смог отреагировать на зло добром, оставаясь единым».



Источник: Vatican News