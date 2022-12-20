Папа выразил обеспокоенность ситуацией на Южном Кавказе

Папа Римский Франциск заявил, что обеспокоен ситуацией с перекрытием Лачинского коридора, связывающего Армению и Нагорный Карабах, и призвал к ее разрешению. Об этом понтифик сказал в своем традиционном воскресном обращении на площади Святого Петра.

«Меня беспокоит ситуация в Лачинском коридоре на Южном Кавказе. Я особенно обеспокоен тяжелым гуманитарным положением населения, которое может ещё больше ухудшиться в зимний сезон. Я призываю всех вовлечённых взять на себя обязательства по поиску мирных решений на благо народа», — сказал понтифик.

Как сообщает ТАСС, на прошлой неделе группа азербайджанцев, которые представились экологами, перекрыла Лачинский коридор. Он является единственной дорогой, связывающей Армению и Нагорный Карабах. В Ереване расценили данный шаг как провокацию со стороны Баку, которая направлена на создание гуманитарной катастрофы в непризнанной республике.

Папа Римский также призвал к преодолению социально-политического кризиса в Перу и к молитвам за мир на Украине.



(На фото — блокада Лачинского коридора, 16 декабря 2022 г.)