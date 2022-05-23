Папа выразил близость пастырям и верующим Китая

После чтения молитвы Regina Caeli Франциск напомнил о литургической памяти Пресвятой Девы Марии Помощницы христиан, и призвал Церковь объединиться в молитве с китайскими католиками. Передает русская служба Vatican News.

«В предстоящий вторник отмечается память Пресвятой Девы Марии, Помощницы христиан, которая особенно дорога католикам Китая, почитающим Марию Помощницу христиан как свою покровительницу в святилище Шешань в Шанхае, во многих церквях по всей стране и в своих домах, – сказал Папа. – Это радостное событие дает мне возможность еще раз заверить их в моей духовной близости. Я внимательно и активно слежу за жизнью и ситуацией, порой сложными, верующих и пастырей, и каждый день молюсь о них. Я приглашаю всех вас объединиться в этой молитве, чтобы Церковь в Китае могла свободно и спокойно жить в реальном общении со Вселенской Церковью, осуществлять свою миссию провозглашения Евангелия и тем самым вносить позитивный вклад в духовный и материальный прогресс общества».

Кроме того, Святейший Отец сообщил, что в Лионе была причислена к лику блаженных Полина Мария Жарико, основательница Общества распространения веры для поддержки миссий. Церемонию беатификации от имени Папы Франциска совершил кардинал Луис Антонио Тагле, префект Конгрегации евангелизации народов. «Пусть ее пример воспламенит в каждом человеке желание участвовать, через молитву и дела милосердия, в распространении Евангелия по всему миру», – призвал Папа.

Завершая встречу, Епископ Рима напомнил о начале недели Laudato si’, цель которой – привлечь внимание к экологии Земли. «Я благодарю Департамент служения целостному развитию человека и связанные с ним многочисленные организации и призываю всех принять участие, действуя сообща и заботясь о нашем общем доме», – сказал Папа.