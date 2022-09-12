Папа вверил визит в Казахстан Пресвятой Богородице

Святейший Отец вверил международную апостольскую поездку в Республику Казахстан опеке Матери Христа, передает русская служба Vatican News.

В преддверии Апостольского визита в Казахстан, вечером 12 сентября, Папа Франциск посетил римскую базилику Санта-Мария-Маджоре, по традиции вверив предстоящую международную поездку Пресвятой Богородице, чудотворная икона которой – Salus Populi Romani – хранится в этом древнем соборе.

По окончании молитвы Святейший Отец возвратился в Ватикан, говорится в коммюнике Зала печати Ватикана.

Во вторник утром 13 сентября Папа отправится в Казахстан из международного римского аэропорта Фьюмичино. В 17 часов 45 минут он прибудет в международный аэропорт Нур-Султана, где пройдёт официальная приветственная церемония.

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