Папа вверил визит в Казахстан Пресвятой Богородице
Святейший Отец вверил международную апостольскую поездку в Республику Казахстан опеке Матери Христа, передает русская служба Vatican News.
В преддверии Апостольского визита в Казахстан, вечером 12 сентября, Папа Франциск посетил римскую базилику Санта-Мария-Маджоре, по традиции вверив предстоящую международную поездку Пресвятой Богородице, чудотворная икона которой – Salus Populi Romani – хранится в этом древнем соборе.
По окончании молитвы Святейший Отец возвратился в Ватикан, говорится в коммюнике Зала печати Ватикана.
Во вторник утром 13 сентября Папа отправится в Казахстан из международного римского аэропорта Фьюмичино. В 17 часов 45 минут он прибудет в международный аэропорт Нур-Султана, где пройдёт официальная приветственная церемония.
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