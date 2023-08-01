Папа вверил Богородице поездку в Лиссабон и ВДМ-23

Накануне апостольского визита в Португалию Папа Франциск в 109-й раз посетил римскую базилику Санта-Мария-Маджоре: перед иконой Salus Populi Romani Святейший Отец вверил Матери Христа плоды своей 42-й международной поездки и всех участников Всемирного дня молодёжи. Сообщает русская служба Vatican News.

С самого начала своего понтификата Епископ Рима всегда посещает Папскую базилику до и после каждой международной поездки. Кроме того, 16 июня перед этим чудотворным образом он возблагодарил Пресвятую Деву за успешно проведённую хирургическую операцию в римской больнице им. Джемелли.

В минувшее воскресенье на площади Св. Петра Папа Франциск попросил верующих сопровождать его молитвами в путешествии по Португалии, которое он совершит с 2 по 6 августа по случаю 37-го Всемирного дня молодёжи:

«Множество молодых людей со всех континентов испытают радость встречи с Богом и своими братьями и сёстрами, – отметил Папа. – Их будет сопровождать Пресвятая Дева Мария, Которая после благовещения ‘встала и пошла поспешно’ (Лк 1,39). Ей, сияющей звезде христианского пути, столь почитаемой в Португалии, я вверяю паломников ВДМ и всю молодёжь мира», – сказал Святейший Отец.