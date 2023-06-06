Папа встретился с земляками свв. Иоанна XXIII и Павла VI

Папа Франциск встретился в Ватиканской базилике с большой группой ломбардских паломников, которые прибыли из родного города св. Иоанна XXIII Сотто-иль-Монте и из городка Кончезио, где родился св. Павел VI. Подробности передает Vatican News.

Соотечественники двух святых Пап совершили паломничество в Рим по случаю годовщины смерти Иоанна XXIII и 60-летия избрания Павла VI. В этом году также исполняется 60 лет энциклике Иоанна XXIII Pacem in Terris.

«Мы собрались здесь, чтобы возблагодарить Господа за то, что Он избрал из ваших общин двух святых пастырей, которые руководили Церковью во времена большого воодушевления и в то же время великих вопросов и вызовов», холодной войны и терроризма, – отметил Святейший Отец, напомнив, что эти два Римских Папы возглавляли Церковь во времена Второго Ватиканского собора, который принес Церкви волну новой жизненной силы.

Святейший Отец призвал паломников подражать их святым землякам: «Они смогли стать великими пастырями потому, что на их пути встречались хорошие спутники, свидетели Евангелия, которые помогали им расти в вере и в итоге зажгли в них свет призвания, – сказал Епископ Рима. – Бог создает святых не в лаборатории, а на огромных рабочих площадках, где все под руководством Святого Духа глубоко закладывают прочное основание, на котором можно строить. Это строительство должно быть упорядоченным и совершенным, с Христом в качестве краеугольного камня» (см. Еф 2,21-22).

Папа Франциск призвал паломников из двух североитальянских городов черпать вдохновение в Иоанне XXIII и Павле VI, а также в своих родителях, бабушках и дедушках, которые трудились в радости и лишениях, чтобы построить лучшее будущее для своих детей:

«Всегда цените свои корни, но не делайте из них геральдику, не возводите из них оборонительную стену, ибо это богатство, которым следует делиться с другими».

Епископ Рима с благодарностью отозвался о родине двух Пап и общинах, в которых они родились и выросли: они стали доброй почвой, где семена добра смогли прорасти и принести обильные плоды для будущего.

Святейший Отец напомнил о 60-й годовщине энциклики Pacem in Terris: в контексте наших дней следует углубить учительство Иоанна XXIII о важности мира, основанного на справедливости, любви, истине, свободе, уважении достоинства людей и народов.

В конце речи Папа Франциск напомнил, что области Бергамо и Брешии были выбраны «Культурной столицей Италии» на 2023 год.