Папа Франциск встретился с участниками Рождественского концерта

17 декабря Папа Франциск встретился с участниками традиционного XXX Рождественского концерта в Ватикане. В этом году он пройдёт в поддержку благотворительной миссии салезианцев в Украине и будет посвящён злободневной теме мира, сообщает русская служба Vatican News.

В своём обращении Епископ Рима выразил признательность гостям за выбор темы, потому что «мир – это синтез всех желанных благ, и ради него стоит потратить все наши материальные, интеллектуальные и духовные силы». По словам Папы, мир созидается день за днём, а стремление к нему сопровождает и мотивирует наши будни:

«К сожалению, в данный момент истории мир – это также чрезвычайная ситуация, как гласит девиз проекта солидарности, проходящего параллельно с концертом. В Украине монахи-салезианцы Миссии Дона Боско пребывают рядом с людьми, принимают беженцев, делятся продуктами и медикаментами. Этой инициативой мы хотим поддержать их; но все мы – в какой бы роли ни выступали – призваны быть ремесленниками мира, молиться и работать ради мира».

Участие многочисленных артистов в благотворительном проекте, отметил Папа, говорит об их солидарности с братьями и сёстрами, страдающими от войны, и «Рождество призывает нас почувствовать себя ближе к ним». Ежегодно во время Адвента Слово Божье приносит не обречённость или печаль, а надежду и радость Благой вести, которую нужно принимать и передавать другим. Это возвещение проходит также через музыку и праздничные песни; ими наполнены литургия Церкви и народные традиции Рождества, подчеркнул Святейший Отец. Евангелие повествует о гимне ангелов: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!» (Лк 2,14), артисты же помогают распространять это послание любви и жизни, затрагивая множество сердец и расширяя границы братства.

«Именно так Бог действует в человеческой истории, даже в болезненных и безысходных сценариях: Он обращается ко всем с милосердием, использует наши таланты и ограничения; Он хочет спасти сегодняшнее человечество как на Рождество, так и в любой другой день».

Талант артистов – это дар и ответственность, за которые нужно быть благодарными: «Музыка приносит покой, располагает к диалогу, побуждает к встречам и дружбе. В этом смысле она открывает путь к миру», – сказал в конце встречи Папа Франциск и, поблагодарив артистов за визит, преподал им апостольское благословение.