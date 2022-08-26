Папа встретился с семьёй де Мелло (+ ФОТО)

26 августа Епископ Рима встретился в Клементийском зале Ватикана с 140 членами семьи Педро Марии Гимарайнш де Мелло, португальских предпринимателей, которые обеспечивают работой более тысячи человек. Сообщает русская служба Vatican News.

Папа Франциск поблагодарил гостей за свидетельство любви к Церкви и за паломничество к гробнице св. Петра: «Именно вера в Иисуса привела вас сюда и объединила вас». Святейший Отец отметил, что, думая о семьях, живущих верой, он вспоминает Псалом 132: «Как хорошо и как приятно жить братьям вместе! Это – как драгоценный елей на голове, стекающий на бороду, бороду Ааронову, стекающий на края одежды его (Пс 133,1-2).

Елей, подчеркнул Папа, – это прекрасный образ счастливого единства, но также образ веры, которая укрепляет связи и, благодаря Святому Духу, делает возможной гармонию в семьях, в Церкви и в мире:

«Пусть елей веры никогда не иссякнет в ваших светильниках. <…> Мы ощущаем присутствие Господа во многих обстоятельствах, но особенно в Таинствах и размышлении над Его Словом. Не забывайте о молитве, ибо она помогает сберечь веру. Елей веры сохраняется, если мы часто обращаем мысли к Господу, в этом очень помогает взгляд на распятие».

В конце частной аудиенции Святейший Отец призвал гостей неустанно идти путём веры, уповая на благость Господа и прибегая под защиту Пресвятой Девы, которую они с большой любовью почитают в богородичном святилище Фатимы.