Папа встретился с семьями погибших польских шахтёров (ФОТО)

24 марта в ватиканском Зале консистории состоялась трогательная встреча Папы Франциска с семьями горняков, погибших в апреле 2022 года в результате взрывов на двух каменноугольных шахтах в Польше. Передает русская служба Vatican News.

Святейший Отец выразил соболезнования гостям, отметив, что перед лицом невосполнимой утраты тяжело подобрать слова, однако и молчание выражает сострадание:

«Потерять мужа, отца в такой аварии – это ужасно. К тому же некоторые из них погребены там, в шахтах. Не хочу произносить речей, но лишь скажу, что я очень близок к вам своим сердцем, я молюсь вместе с вами в этой очень тяжёлой и страшной ситуации».

В подобные моменты, продолжил Епископ Рима, может зародиться сомнение и показаться, что Бог не слышит нашей молитвы:

«Есть молчание мёртвых и безмолвие Бога. И эта тишина порой вызывает у нас гнев. Не бойтесь: этот гнев – молитва. Это одно из тех ‘почему?’, которые мы постоянно повторяем в подобных ситуациях. Однако ответ таков: ‘Во тьме Господь пребывает рядом с нами. Мы не знаем как, но Он очень близок к нам’».

Папа Франциск попросил родственников погибших шахтёров вместе с ним помолиться в тишине и, преподав апостольское благословение, приветствовал каждого из участников встречи.