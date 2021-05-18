Папа встретился с руководителями подразделений Римской Курии

Утром 17 мая 2021 года в Апостольском дворце Папа Франциск провел встречу с руководством структурных подразделений Ватикана.

Зал Печати Святейшего Престола не сообщает о темах, которые Папа обсуждал со своими ближайшими соратниками. Обычно на таких встречах обсуждаются текущие проблемы Церкви и основные задачи, находящиеся в компетенции структур Римской Курии.

Известно, что на встрече присутствовали префекты Ватиканских конгрегаций, дикастерий, трибуналов и настоятели Папских соборов. Общение проходило в закрытом режиме.

Как передает Vatican News, Епископ Рима созывает такие собрания регулярно, несколько раз в год.