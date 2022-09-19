Папа встретился с президентом Республики Кот-д’Ивуар
17 сентября Папа Франциск принял на частной аудиенции в Апостольском дворце Ватикана президента Республики Кот-д’Ивуар Алассана Драмана Уаттару. Сообщает русская служба Vatican News.
По сообщению Зала печати Ватикана, в ходе дружественной беседы были подтверждены добрые отношения между Святейшим Престолом и Республикой Кот-д’Ивуар, обсуждены некоторые аспекты социально-экономической ситуации в стране в контексте процесса примирения и выражена признательность за вклад Католической Церкви в области образования и здравоохранения.
В ходе беседы состоялся обмен мнениями о международной ситуации, в частности, в странах Западной Африки и в регионе Сахеля, а также о региональной безопасности.
После беседы со Святейшим Отцом президент Кот-д’Ивуара встретился с госсекретарём Ватикана кардиналом Пьетро Паролином и секретарём по связям с государствами и международными организациями монсеньором Полом Ричардом Галлахером.
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