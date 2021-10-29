Папа встретился с президентом Республики Корея

Утром 29 октября Папа Франциск принял на частной аудиенции в Апостольском дворце Ватикана президента Республики Корея Мун Чжэ Ина, сообщает Vatican News.

Во время дружественной беседы были отмечены добрые двусторонние отношения между государствами, а также вклад поместной Католической Церкви в жизнь общества и в дело примирения и диалога между корейцами. В связи с этим была выражена надежда, что совместные усилия и добрая воля будут содействовать миру и развитию на Корейском полуострове при поддержке солидарности и братства.

Стороны обменялись мнениями по ряду вопросов, касающихся текущих региональных дел и чрезвычайных гуманитарных ситуаций.

После беседы со Святейшим Отцом президент Республики Кореи встретился с ватиканским госсекретарём кардиналом Пьетро Паролином и с секретарём по связям с государствами архиепископом Полом Ричардом Галлахером.