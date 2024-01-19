Папа встретился с президентом Казахстана (+ ФОТО)

19 января Папа Франциск принял на частной аудиенции в Апостольском дворце Ватикана президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева. Передает русская служба Vatican News.

По сообщению ватиканской пресс-службы, «в ходе дружественной беседы было выражено удовлетворение добрыми отношениями между Святейшим Престолом и Казахстаном, в частности, сотрудничеством в сфере межрелигиозного диалога, а также выражена надежда на всё более активное участие верующих в жизни нации во имя общего блага».

Стороны обсудили региональные и международные темы, уделив особое внимание конфликтам, гуманитарным вопросам и неотложным обязательствам в деле укрепления мира и стабильности во всём мире.

После беседы со Святейшим Отцом президент Казахстана встретился с архиепископом Полом Ричардом Галлахером, секретарём по связям с государствами и международными организациями.