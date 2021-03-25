Папа встретился с премьер-министром Украины

25 марта Папа Франциск принял на частной аудиенции в Апостольском дворце Ватикана премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

По сообщению Зала печати Ватикана, в ходе встречи были подтверждены добрые двусторонние отношения между Святейшим Престолом и Украиной. Стороны обсудили некоторые текущие вопросы взаимного интереса, а также различные темы, связанные с жизнью и деятельностью Католической Церкви в стране.

Папа Франциск и украинский премьер-министр уделили большое внимание кризису в области здравоохранения и драматической ситуации на востоке Украины; была выражена надежда, что недавние нарушения режима прекращения огня уступят место жестам в пользу мирного урегулирования конфликта, сообщает пресс-служба Ватикана.

После беседы со Святейшим Отцом премьер-министр Украины встретился с ватиканским государственным секретарём кардиналом Пьетро Паролином и с секретарём по связям с государствами архиепископом Полом Ричардом Галлахером.

Источник: Vatican News