Папа встретился с премьер-министром Украины
25 марта Папа Франциск принял на частной аудиенции в Апостольском дворце Ватикана премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.
По сообщению Зала печати Ватикана, в ходе встречи были подтверждены добрые двусторонние отношения между Святейшим Престолом и Украиной. Стороны обсудили некоторые текущие вопросы взаимного интереса, а также различные темы, связанные с жизнью и деятельностью Католической Церкви в стране.
Папа Франциск и украинский премьер-министр уделили большое внимание кризису в области здравоохранения и драматической ситуации на востоке Украины; была выражена надежда, что недавние нарушения режима прекращения огня уступят место жестам в пользу мирного урегулирования конфликта, сообщает пресс-служба Ватикана.
После беседы со Святейшим Отцом премьер-министр Украины встретился с ватиканским государственным секретарём кардиналом Пьетро Паролином и с секретарём по связям с государствами архиепископом Полом Ричардом Галлахером.
Источник: Vatican News
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