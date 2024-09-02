Папа встретился с представителями крупной энергетической компании (+ ФОТО)

Папа Франциск принял на аудиенции представителей итальянской компании электроэнергетики «Терна», сообщает Vatican News.

Отметив, что «Терна» является одним из лидеров экономической и социальной жизни в Италии и в Европе, Папа подчеркнул, что управление электросетью – это «дело общего блага, блага, принадлежащего всем и каждому». Одно из обязательств компании — переход к «чистой энергии», основанной на возобновляемых источниках. Отталкиваясь от этого понятия – «чистая энергия», Папа расширил его, противопоставив «грязной» энергии – не только в том смысле, что используются невозобновляемые источники, но и в том, что она загрязнена неравенством, войнами, вызванными нехваткой энергии, несправедливыми трудовыми отношениями, сосредоточением колоссальной прибыли в руках у немногих, невыносимым режимом труда, загрязнением отношений на предприятии.

«”Хорошая” энергия — это не только вопрос технологий: нужно, чтобы ее производство и потребление становилось все более справедливым и инклюзивным».

Папа пояснил, что инклюзивная, демократическая энергетика — это вызов, у которого есть несколько измерений. «Невозможно быть суверенными гражданами, если мы остаемся энергетическими подданными», — подчеркнул Святейший Отец, призывая создавать «энергетические общины», «по-новому выражающие целостное и демократическое гражданство».

С одобрением упомянув об Этическом комитете, созданном в компании «Терна», Папа добавил, что на всех предприятиях должен быть этический комитет, состоящий из независимых членов, а также из представителей работников.

«Дорогие друзья, работа – это также социальная дружба и культурное братство. Производя и распределяя энергию, вы используете свой интеллект, свою душу, сердце и любовь», — сказал в конце встречи Папа, благословил гостей и обратился к ним с просьбой о молитве.