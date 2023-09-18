Папа встретился с облатами-бенедиктинцами (+ ФОТО)

В минувшую пятницу Святейший Отец встретился с участниками V Всемирного конгресса облатов-бенедиктинцев, сообщает русская служба Vatican News.

На встрече 15 сентября Папа обратился к гостям с приветствием, говоря о харизме этой общины, которую можно заключить в призыв святого Бенедикта: иметь «сердце, исполненное неизреченным верховенством любви».

Исполненное любви сердце характеризует бенедиктинский дух, оказавший влияние на духовность западного мира и распространившийся по всем континентам, подчеркнул Святейший Отец. Орден пронёс через века свою харизму, корни которой настолько крепки, что выдерживают перемены времён, давая обильные плоды Евангелия. Папа отметил: «Я полагаю, что исполненное любви сердце является сутью великого дела евангелизации, которое совершает бенедиктинское монашество».

Святейший Отец поделился размышлениями о трёх аспектах, связанных с харизмой ордена: стремление к Богу, евангельское усердие, гостеприимство.

Бенедиктинцы прежде всего отличаются постоянным стремлением к Богу и Его воле, которое осуществляется через ежедневное чтение Священного Писания; в созерцании творения, в размышлении о повседневных событиях, в ежедневном труде; и, наконец, в посланных провидением окружающих людях, в братьях и сёстрах. «Во всём этом вы призваны искать Бога», — сказал Папа.

Второй особенностью харизмы ордена является «евангельское усердие». «Вы призваны преобразовывать повседневную обстановку, действуя подобно закваске, грамотно и ответственно и в то же время со смирением и состраданием», — подчеркнул Святейший Отец. Второй Ватиканский собор наглядно описывает это миссионерское усердие, говоря о роли мирян в Церкви, которые «призваны искать Царствия Божия… призваны Богом к тому, чтобы, исполняя свои обязанности, ведомые духом Евангелия, наподобие закваски они содействовали освящению мира». В ситуации сегодняшней глобализации и в то же время разрозненности населения, нередко охваченного культом потребительства, есть крайняя необходимость в усердных свидетелях, излучающих Евангелие своей жизнью.

Третьей особенностью бенедиктинской харизмы является гостеприимство. Святой Бенедикт в своём Уставе посвящает этой традиции целую главу, которая начинается словами: «Всякий гость, посещающий монастырь, должен быть принят как Христос, ибо однажды Он изречёт: “Я был странником, и вы приняли Меня”» (Мф 25,35). Святой Бенедикт поясняет, кто такие «особо важные» гости: «Особое внимание и заботу проявляйте к нуждающимся и странникам, ибо именно в них особенным образом вы принимаете Христа». Оказать приют, подчеркнул Папа, значит открыться навстречу другому; «мы не должны замыкаться, отгораживаться от людей», а также «вести пустые, бессодержательные разговоры, порой очерняющие других людей», ибо «язык предназначен для прославления Бога», — напомнил Папа.

В конце встречи, призывая участников конгресса никогда не переставать искать Христа, с усердием свидетельствовать о Нём и принимать Его в нуждающихся, Святейший Отец поблагодарил всех за служение и преподал апостольское благословение.