Папа встретился с Комиссией по защите несовершеннолетних

Святейший Отец принял на аудиенции 29 апреля участников пленарной ассамблеи Папской комиссии по защите несовершеннолетних. Передает русская служба Vatican News.

Поблагодарив комиссию за «самоотверженность в деле защиты детей», Папа отметил, что постоянной ее заботой должно стать не только то, чтобы Церковь стала для детей безопасным местом и местом исцеления, но чтобы права ребенка продвигались во всем мире.

Феномен сексуального насилия над детьми ведет к катастрофическим и необратимым последствиям, превосходящим человеческие усилия по их преодолению. Путь к исцелению долог и труден, и он требует обоснованной надежды: такой надеждой является Тот, кто был «на Кресте и за пределами Креста».

«Воскресший Иисус носил и всегда будет носить в Своем славном теле шрамы от распятия. Эти язвы говорят нам, что Бог спасает не ʺпомимоʺ наших страданий, но через наши страдания, преображая их силой Своей любви. Способность Духа Божьего исцелять нас не обманывает; обетование Богом новой жизни не будет тщетным. Мы должны только иметь веру в воскресшего Иисуса и вложить нашу жизнь в раны Его воскресшего тела».

Папа Франциск отметил, что жертвы сексуального насилия иногда чувствуют себя «как будто в ловушке между жизнью и смертью». Свидетельство выживших – это «открытая рана на Теле Христовом, то есть Церкви».

Ссылаясь на недавно обнародованную апостольскую конституцию Praedicate Evangelium, посредством которой Папа формально ввел комиссию в состав Римской Курии в рамках Департамента вероучения, Папа сказал: «Вероятно, кому-то может показаться, что эта перестановка подвергает риску свободу ваших мыслей и действий. <…> У меня нет такого намерения и таких ожиданий. Я приглашаю вас быть внимательными, чтобы этого не произошло».

Апостольская конституция, сказал далее Папа, представляет собой «новое начало», и деятельность Комиссии по защите несовершеннолетних должна стремиться к тому, чтобы помощь жертвам злоупотреблений стала нормой во всех церковных сферах.

Что касается непосредственных нужд в этой области, на которые должна ответить Комиссия, то это прежде всего помощь епископским конференциям в создании специальных центров для сопровождения жертв на пути исцеления и справедливости, как указывает моту проприо Vos estis lux mundi, подчеркнул Святейший Отец.