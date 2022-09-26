Папа встретился с католической общиной «Шалом»

В полдень 26 сентября Святейший Отец встретился в Ватикане с делегатами бразильской католической общины «Шалом», которые в начале аудиенции поделились своими свидетельствами и задали Папе несколько вопросов, касающихся призвания их общины, основанной 40 лет назад. Передает русская служба Vatican News.

Отвечая на вопросы гостей, Епископ Рима отметил, что идея создания общины «Шалом» родилась во время совершения Евхаристии, и литургия – это непрестанное действие Бога по отношению к нам. Мы должны быть внимательны к призывам Господа, пребывая с Ним, подобно ветвям с лозой, в молитве, слушании Слова Божьего, в поклонении, наполняясь вечно молодым Святым Духом, плодонося любовью. Папа призвал членов общины к дружбе с самыми бедными, а также к «протагонизму святости», приводя замечательные примеры жизни Карло Акутиса, Пьерджорджо Фрассати, Гавриила Скорбящей Богоматери, Терезы Младенца Иисуса, Франциска и Клары Ассизских и прежде всего – Марии из Назарета, безупречной ученицы Господа. Пастыри призваны активно привлекать молодёжь к участию в церковных инициативах, а их отношение к новым поколениям должно быть лишено «патернализма», подчеркнул Святейший Отец.

Папа Франциск попросил членов общины «Шалом» и далее трудиться на передовой миссионерства с креативной смелостью, делясь миром воскресшего Господа со всеми, кого встретят на пути. Их община – католическая, поэтому она ставит в центр Святую Мессу, евхаристическое поклонение, Таинство Исповеди, личную и общинную молитву: «Это поистине католическое и неисчерпаемое богатство Церкви, из которого мы всегда должны черпать». Епископ Рима призвал гостей быть рядом с пастырями в духе сыновнего послушания и духовной близости, быть открытыми и внимательными к наитию Святого Духа, наилучшим образом продолжая миссионерский путь.

В конце речи Папа Франциск поблагодарил делегатов бразильской общины за плодотворный апостольский труд «в самых разных условиях» и вверил их материнской опеке Матери Христа.