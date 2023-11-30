Папа встретился с футболистами клуба «Селтик»

Накануне общей аудиенции утром 29 ноября Папа Франциск встретился в Ватикане с руководством и спортсменами шотландского футбольного клуба «Селтик», основанного в 1887 году. Футболисты находятся в Риме по случаю выездной игры Лиги чемпионов с римской командой «Лацио». Передает русская служба Vatican News.

В приветствии, зачитанном во время аудиенции, Папа утверждает: «Всегда предпочтительнее выигрывать в спорте, чем проигрывать, но это не самое главное! Важнее то, какой пример вы подаёте, как выигрывая, так и проигрывая на поле и за его пределами».

Клуб «Селтик», напоминает Папа, был основан с целью борьбы с бедностью в городе Глазго. Это была поистине благотворительная инициатива ‒ в интересах малоимущих жителей города. К сожалению, с тех пор футбол изменился, и теперь этот вид спорта интересен в основном из-за финансовой выгоды.

По словам Святейшего Отца, достойное наследие возлагает большую ответственность на футбольный клуб, и в частности на футболистов, и напоминает о необходимости быть примером для подражания, особенно для молодых. Люди «должны видеть в вас не только хороших спортсменов, но и чутких отзывчивых людей, умеющих мудро распоряжаться многими благами, которыми вы пользуетесь благодаря своему успешному социальному положению».

В конце встречи Епископ Рима преподал всем апостольское благословение и приветствовал отдельно каждого гостя.