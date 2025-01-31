Папа встретился с епископатом, а также с семинаристами и их педагогами из церковной провинции Валенсии (+ ФОТО)

На частной аудиенции 30 января Папа Франциск призвал епископов, семинаристов и педагогов из церковной провинции Валенсия (Испания), которая пострадала от разрушительных наводнений в конце 2024 года, бескорыстно служить тем, чьи жизни были разрушены.

«Бог сделался в вас грязью»: Святейший Отец употребил это выражение, чтобы описать боль и скорбь после пережитого жителями Валенсии стихийного бедствия. «Несмотря на жестокость, эта боль и скорбь открывает нас к надежде, ибо, заставив прикоснуться к самому дну и оставить позади все, что казалось опорой, она позволяет нам идти дальше», — сказал Папа, подчеркнув, что Год благодати, отмечаемый сейчас Вселенской Церковью, посвящен надежде, и перенесенные испытания можно осмыслить именно в свете надежды.

Надежда – это не оптимизм, пояснил Папа Франциск:

«Мы не можем с легкомыслием воспринимать страдания людей и пытаться их утешить дежурными, филантропическими фразами. У нашей надежды есть имя, Иисус, имя Бога, Который не побрезговал нашей грязью и, вместо того чтобы избавить нас от грязи, сделался грязью ради нас. Быть священником означает быть другим Христом, означает сделаться грязью в слезах народа».

Во время наводнений, отметил Папа, жизнь людей превратилась в осколки, и пресвитеры призваны восполнять их собой, как сделал Христос в Евхаристии: «Пожалуйста, отдавайте себя бескорыстно, потому что все, что вы сами получили, вы получили в дар», — подчеркнул, обращаясь к духовенству, Папа Франциск.



Источник: русская служба Vatican News