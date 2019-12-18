Папа встретился с детьми из «Католического действия»

16 декабря Папа Франциск встретился в Ватикане с юными делегатами итальянского «Детского католического действия» (ACR). Эта организация объединяет детей в возрасте от 4 до 14 лет и является частью «Католического действия» (AC), основанного в Италии в 1922 году для духовного и нравственного обновления общества; его детское отделение появилось 50 лет назад – в 1969 году. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Святейший Отец выразил признательность за различные инициативы, которые «Детское католическое действие» осуществило в этом году в ознаменование юбилея. «Ваша воспитательная программа, – отметил Папа, – наметила путь, который помогает осознать ваше призвание учеников-миссионеров». Отмечая 50-летие организации, недавно около тысячи ребят со всей Италии принимали участие в римской встрече «Детский синод». Высоко оценив эту акцию, Святейший Отец сказал, что ему было бы интересно узнать об их наблюдениях и предложениях.

Папа Франциск дал ребятам домашнее задание: «На Рождество собраться в молитве и с изумлением пастухов смотреть на Младенца Иисуса: Он пришёл в мир, чтобы принести Божью любовь, которая обновляет всё». Своим рождением Господь сделался мостом между Богом и человечеством, примирив небо и землю, отметил Папа и спросил: «Что лучше строить – мосты или стены?», на что дети хором ответили «мосты». Сегодня, подчеркнул Епископ Рима, Младенец Иисус просит детей быть маленькими «мостиками» там, где они живут, ведь они уже понимают, насколько это необходимо.

В завершение встречи Святейший Отец призвал ребят узнать истинный смысл Рождества у Пресвятой Богородицы: «Она, а также святой Иосиф, могут по-настоящему научить нас принимать Иисуса, поклоняться Ему и следовать за Ним изо дня в день».