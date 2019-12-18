Папа встретился с детьми из «Католического действия»

Папа встретился с детьми из «Католического действия»

Декабрь 18, 2019

16 декабря встретился в Ватикане с юными делегатами итальянского «Детского католического действия» (ACR). Эта организация объединяет детей в возрасте от 4 до 14 лет и является частью «Католического действия» (AC), основанного в Италии в 1922 году для духовного и нравственного обновления общества; его детское отделение появилось 50 лет назад – в 1969 году. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Святейший Отец выразил признательность за различные инициативы, которые «Детское католическое действие» осуществило в этом году в ознаменование юбилея. «Ваша воспитательная программа, – отметил Папа, – наметила путь, который помогает осознать ваше призвание учеников-миссионеров». Отмечая 50-летие организации, недавно около тысячи ребят со всей Италии принимали участие в римской встрече «Детский синод». Высоко оценив эту акцию, Святейший Отец сказал, что ему было бы интересно узнать об их наблюдениях и предложениях.

Папа Франциск дал ребятам домашнее задание: «На собраться в молитве и с изумлением пастухов смотреть на Младенца Иисуса: Он пришёл в мир, чтобы принести Божью любовь, которая обновляет всё». Своим рождением Господь сделался мостом между Богом и человечеством, примирив небо и землю, отметил Папа и спросил: «Что лучше строить – мосты или стены?», на что хором ответили «мосты». Сегодня, подчеркнул Епископ Рима, просит детей быть маленькими «мостиками» там, где они живут, ведь они уже понимают, насколько это необходимо.

В завершение встречи Святейший Отец призвал ребят узнать истинный смысл Рождества у Пресвятой Богородицы: «Она, а также святой Иосиф, могут по-настоящему научить нас принимать Иисуса, поклоняться Ему и следовать за Ним изо дня в день».

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