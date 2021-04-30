Папа встретился с делегатами общины Chemin Neuf

30 апреля Папа Франциск принял на частной аудиенции в Ватикане делегатов экуменической и харизматической общины Chemin Neuf, основанной во Франции в 1972 году. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Святейший Отец вознёс благодарение Богу за деяние Святого Духа, которое проявляется в человеческом и духовном пути общины, в её служении общему благу и бедным, в её начинаниях ради более справедливого и братского мира. Епископ Рима выразил надежду, что это вдохновенное служение ближним, «укреплённое Евангелием Христа, вернёт вкус к жизни и надежду на будущее многим людям, особенно молодёжи».

Община Chemin Neuf, по словам Папы Франциска, помогает строить новое, справедливое, мирное и братское общество в духе милосердной любви, с экуменической открытостью и сердцем, готовым принимать различные культуры и традиции. Своими начинаниями члены общины делают «зримой бедную Церковь с бедными и для бедных; Церковь исходящую, которая близка к людям, находящимся в ситуациях страдания, нестабильности, маргинализации и отчуждения, подчеркнул Святейший Отец:

«Вместе с молодежью ваших обществ, как никогда ранее, вы сталкиваетесь с проблемами, ставящими под угрозу здоровье нашего общего дома. Поистине, речь идёт об экологическом обращении, которое признаёт выдающееся достоинство каждого человека, присущую ему ценность и творческий потенциал, его способность искать и продвигать общее благо. Нынешняя ситуация с пандемией учит нас на практике тому, что мы все находимся в одной лодке и что сможем преодолеть трудности, если только согласимся работать вместе».

Папа отметил, что члены общины Chemin Neuf прибыли в Рим на встречу, посвящённую мигрантам и их приёму в сегодняшней Европе. Когда же мы говорим о мигрантах и перемещённых лицах, подчеркнул Епископ Рима, то слишком часто останавливаемся на цифрах, «однако дело не в цифрах, а в людях: встречаясь с ними, мы узнаем их поближе, а зная их истории, мы сможем их понять».

В конце аудиенции Папа Франциск призвал членов экуменической общины оставаться твёрдыми в своих убеждениях и вере в Воскресшего:

«Никогда не забывайте, что Христос жив и что Он призывает вас смело идти за Ним. Вместе с Ним будьте пламенем, которое зажигает надежду в сердцах многих удручённых, печальных и лишённых перспектив молодых людей. Создавайте узы дружбы и братской солидарности во имя лучшего мира. Господь рассчитывает на вашу смелость, мужество и энтузиазм».