Папа встретился с чешскими и словацкими парламентариями по случая 1150-летия кончины святого Кирилла

Святейший Отец встретился с парламентариями Чехии и Словакии. Аудиенция состоялась в честь 1150-й годовщины смерти святого Кирилла, миссия которого – наряду с миссией святого Мефодия, — «оставила неизгладимый след в истории, искусстве и всей культуре» этих двух стан, сказал Папа Франциск, обращаясь к гостям. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

«Библейское христианское послание, — отметил Епископ Рима, — способствовало зарождению государственности как в ваших странах, так и в соседних». Христианство, принесенное Солунскими братьями, произвело «эпохальные перемены» в обществе. Парламентарии, представляющие народ в государственных органах, призваны «вновь раскрыть неразрывную связь между Евангелием и собственной культурной самобытностью», подчеркнул Папа, увещевая заново осознать ценность христианских корней для строительства такого общества, которое было бы способно к солидарности и гостеприимству. Святому Кириллу, — отметил Папа, — удалось соткать сердечные отношения между народами, и таким образом он стал связующим звеном между различными культурами и церковными традициями. Подобное наследие должно пробудить у граждан Чехии и Словакии «желание встречи и открытости к другому». «Речь идет об умении жить вместе, со всеми различиями, посредством диалога, общения, строительства мостов и низвержения барьеров недоверия и предубеждений», — подчеркнул Папа Франциск.