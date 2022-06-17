Папа встретился с буддистами Таиланда

17 июня Папа Франциск принял на частной аудиенции в Апостольском дворце Ватикана делегацию из Королевства Таиланд, – буддийских монахов и мирян, а также представителей поместной Католической Церкви. Поводом стала 50-я годовщина исторической встречи Верховного буддийского патриарха Таиланда с Папой Павлом VI. Передает русская служба Vatican News.

Святейший Отец поблагодарил гостей за укрепление дружеского диалога и взаимного сотрудничества и поделился тёплыми воспоминаниями о своём визите в их страну в ноябре 2019 года. Епископ Рима с сожалением отметил, что теперь «со всех сторон мы слышим крики израненного человечества и растерзанной Земли». Иисус и Будда понимали необходимость преодоления эгоизма, который порождает конфликты и насилие, поэтому сегодня необходимо «направлять наших верующих к более яркому восприятию истины о том, что все мы – братья и сёстры». Мы должны работать вместе, чтобы «поощрять сострадание и гостеприимство ко всем людям, особенно к бедным и отверженным».

Также Папа Франциск поблагодарил таиландских буддистов за углубление диалога и сотрудничества с Католической Церковью и выразил тёплые пожелания в связи с предстоящей межрелигиозной конференцией, которая пройдёт в Папском Урбанианском университете на тему «Дружба между буддистами и христианами ради культуры встречи».