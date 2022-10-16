Папа встретился с братством «Общение и освобождение» (+ ФОТО)

Около 60 тысяч представителей братства «Общение и освобождение» из Италии и других стран собрались 15 октября на площади Святого Петра, чтобы выразить единство с Апостольским Престолом и любовь к Папе Франциску, сообщает русская служба Vatican News.

Поводом для масштабной аудиенции у Св. Отца стало столетие со дня рождения основателя братства дона Луиджи Джуссани. Во время встречи несколько хоровых коллективов исполнили традиционные для братства песнопения на разных языках, в том числе «Верую» по-церковнославянски.

Обращаясь к с благодарностью к президенту о церковного движения «Общение и освобождение» Давиде Проспери и ко всем паломникам, Папа выразил признательность – от себя лично и как пастыря Вселенской Церкви – за то, что дон Джуссани «сумел посеять и излучить на благо Церкви». Папа подчеркнул «педагогическую и богословскую гениальность» итальянского священника, выделив прежде всего его харизму, призвание наставника и любовь к Церкви. Папа отметил, что братство «Общение и освобождение» переживает непростой переходный период, охарактеризованный проблемами и разделениями, Церковь же, по словам Папы, ожидает от этого церковного движения «гораздо большего». Однако кризис помогает расти, и настало время распознавания того, что «ограничило плодотворный потенциал харизмы дона Джуссани». Папа призвал членов братства не бояться разнообразия внутри своих общин, стремясь к единству с пастырями и с Римской Курией и не тратя время на противостояния и споры.

Говоря о харизме Луиджи Джуссани, Папа пояснил, что он распознал во Христе «средоточие всей реальности, ответ на все вопрошания человека, реализацию всякой жажды счастья, добра, любви и вечности, присутствующей в человеческом сердце». Приверженники харизмы дона Джуссани призваны смиренно открыться будущему, не замыкаясь лишь в прошлом: именно гордыня заставляет оглядываться назад и повторяться, поскольку она боится любой новизны. В харизме дона Джуссани можно открыть еще много нового, отметил Папа Франциск, увещая его последователей находить подходящие способы и языки для того, чтобы харизма дона Джуссани могла достичь новых контекстов и новых людей, чтобы она могла говорить людям сегодняшнего дня, который отличается от того периода, когда возникло это движение.

Дон Луиджи Джуссани со студентами в Портофино

Папа подчеркнул педагогический дар дона Джуссани; он не боялся приобщать к христианской вере молодых людей, чувствовавших жажду правды, и при этом никогда ничего не навязывал: «Его подход сформировал множество свободных личностей, которые приобщились к христианству с убежденностью и любовью – не по привычке, не в силу конформизма, а лично и креативно».

Луиджи Джуссани был верным чадом Церкви, и даже во время мощной критики институтов Церкви – речь идет о конце 60-х годов прошлого века, — он всегда сохранял преданность Церкви, поскольку верил, что она есть продолжение Христа в истории. Дон Джуссани прекрасно сочетал авторитет и харизму, говоря, что авторитет указывает на правильный путь, а харизма делает этот путь красивым.

Углубление любой харизмы начинается с встречи с конкретными людьми, продолжил Папа Франциск. Именно эти люди позволяют нам приблизиться к Церкви. Папа призвал членов братства «быть посредниками встречи с Христом для других, не привязывая их к себе, чтобы другие затем могли идти своим путем».

В конце встречи Папа обратился к гостям с просьбой «сопровождать его в пророчестве о мире» и признался, что сложившаяся ситуация в мире, где растет насилие и милитаризм, его пугает. Поэтому он пригласил присоединиться к «пророчеству, указывающему на присутствие Бога в бедных, в отверженных и уязвимых, в осужденных и отброшенных на задворки общества; пророчество, возвещающее присутствие Бога в каждой нации и культуре, которое идет навстречу стремлениям к любви и истине, к справедливости и счастья, — они принадлежат сердцу человека и пульсируют в жизни народов».