Папа встретился с благотворительной организацией Arché

В полдень 2 сентября Папа Франциск встретился в Клементийском зале Ватикана с делегатами итальянской организации Arché, которая на протяжении 30 лет заботится о семьях, оказавшихся в нужде. Передает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

В обращении к гостям Святейший Отец с благодарностью отметил, что они «рассказывают свою историю не только словами, но и своими лицами и самим присутствием». Название организации Arché переводится с греческого как «начало», «первопричина», отметил Папа, и мы знаем, что в начале всего есть Божья любовь: «всё, что есть жизнь, всё прекрасное, благое и истинное происходит от Бога, Который есть любовь»; подобным образом и человеческая жизнь, и Сам Христос – Любовь, ставшая плотью, – исходят из сердца и чрева матери.

Согласно этой логике, подчеркнул Папа, «в начале» есть лица: для членов организации Arché – это лица матерей и детей, мигранток, которых они приютили и помогли освободиться от оков насилия и злоупотреблений:

«Ваши гостеприимные общины – это прежде всего знак надежды для этих женщин и их детей. Но они являются знаком надежды и для вас самих, поскольку вы делите кров вместе с нуждающимися; это знак надежды для волонтёров, молодёжи, молодых пар, которые в этих общинах служат не только бедным, но и вместе с ними».

Для нас, христиан, отметил Епископ Рима, очень знакома и близка икона Матери с Младенцем; для членов общины она «воплощается в конкретном опыте, состоящем из историй и конкретных лиц». Служение самым отверженным, «несомненно, связано с проблемами, трудностями и лишениями», но в то же время оно означает «радость открытия путей к свободе, возрождению и достоинству».

Епископ Рима поблагодарил гостей за их щедрое многолетнее служение, а также – от имени Римской епархии – за открытие дома в столице, где будет жить новая община: «Пусть это будет место, обозначенное Божьим стилем, то есть близостью, нежностью и состраданием. Пусть эта структура всегда будет на службе у людей, а не наоборот».

В конце встречи Папа Франциск преподал общинам Arché апостольское благословение и пожелал, чтобы Святой Дух всегда обновлял в них радость Евангелия, а Пресвятая Богородица хранила их своим материнским покровом.