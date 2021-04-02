Папа встретился с бедными, получающими вакцину в Ватикане

Папа Франциск посетил в Ватикане римских бездомных и нуждающихся, которые получают прививку от короновируса в Зале Павла VI. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

2 апреля, в Страстную пятницу, около 10 часов утра Папа Франциск посетил атриум ватиканского Зала Павла VI, где проходит вакцинация римских бездомных и нуждающихся, которых сопровождали члены благотворительных ассоциаций.

В коммюнике Зала печати Святейшего Престола отмечается, что Епископ Рима приветствовал врачей и медсестёр, проследил за процедурой подготовки доз вакцины от COVID-19 и побеседовал с людьми, ожидающими вакцинации.

На сегодняшний день первую из двух прививок получили около 800 из примерно 1200 нуждающихся, которые будут вакцинированы на этой неделе. Напомним, что по инициативе Службы Папских милостей в течение Страстной седмицы больше тысячи беднейших жителей Рима, подверженных риску заражения COVID-19, получат прививки вакциной Pfizer-Biontech. Препараты были закуплены Святейшим Престолом у римской инфекционной больницы имени Ладзаро Спалланцани.