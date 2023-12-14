Папа призвал благотворителей возвещать милосердие и заботиться о слабых и беззащитных

Перед страданиями человека слова должны уступать близости и нежности: именно этот стиль вдохновляет большую семью Итальянского национального союза по перевозке больных в Лурд и другие международные святилища (Unitalsi). Папа Франциск подчеркнул это на частной аудиенции 14 декабря.

Организация существует уже 120 лет, возвещая Евангелие деятельным милосердием посреди общества, занятого гонкой за благополучием и эффективностью любой ценой, общества, где многие оказываются на обочине.

Папа напомнил, что в основе миссии Союза по перевозке больных находится паломничество, и это связано с историей его основателя Джованни Баттисты Томасси. Он страдал необратимым деформирующим артритом и однажды отправился в Лурд, думая там свести счеты с жизнью. Однако в молитве он обрел утешение и силу веры. Томасси основал Союз по перевозке больных, чтобы подобное утешение могли почувствовать многочисленные паломники со всей Италии с болезнями, инвалидностью, в возрасте, нуждающиеся в помощи.

Папа в особенности похвалил своих гостей за то, что их начинания ставят на один и тот же путь здоровых и больных, стариков и молодежь, монашествующих и мирян.

В своем первом крупном интервью после избрания в 2013 году Папа Франциск назвал Церковь «полевым госпиталем». Тогда это заставило многих людей задуматься. А сегодня он вновь повторил эту метафору.

«Ваша миссия — это живой знак Церкви, которая вместе движется вперед, которая помогает тем, кто не может этого сделать, и которая не хочет никого оставлять позади. Это образ Церкви как «полевого госпиталя», где перевязывают раны – в стиле доброго самаритянина, который смазывает их маслом и вином (ср. Лк 10,34). И все это тихо и со всей осторожностью, потому что перед лицом страдания слова должны оставлять место для близости и жестов нежности. Я призываю вас: пусть это всегда будет вашим стилем!»

Папа ещё раз выступил за стиль евангелизации, который не требует громких слов и позволяет действиям говорить самим за себя. «По примеру св. Франциска Ассизского — то есть делом, примером, с провозглашением, имеющим привкус конкретного. Это язык, который может понравиться каждому! Мы видим это в Евангелии, когда люди искали Иисуса, потому что в Нем они чувствовали силу Божию, исцеляющую, прощающую, утешающую, дающую надежду».

Наконец, Папа призвал своих гостей доверять Пресвятой Деве Марии. «Продолжайте искать Её, смотрите на Неё, взывайте к Ней, кладите к Её ногам борьбу, страхи и тревоги, которые каждый приносит с собой! В эти предрождественские дни фигура Марии кажется нам еще более знакомой, еще ближе: давайте посмотрим на Неё и позволим Ей взглянуть на нас, чтобы научиться говорить «да», без страха принимать замыслы Божии и заботиться о самых маленьких и самых беззащитных».



По материалам Vatican News