Папа возглавил первое заседание нового Совета кардиналов

24 апреля в Ватикане – в присутствии Папы Франциска – прошло первое заседание нового состава Совета кардиналов после того, как Святейший Отец обновил этот орган 7 марта 2023 года. Сообщает русская служба Vatican News.

В заседании «Большой девятки» приняли участие её прежние члены – госсекретарь Пьетро Паролин, Шон Патрик О’Мэлли, Освальд Грасиас и Фридолин Амбонго Безунгу, а также новые кардиналы: Фернандо Вергес Альсага, председатель губернаторства Града Ватикан; Хуан Хосе Омелья Омелья, архиепископ-митрополит Барселоны; Жеральд Лакруа, архиепископ Квебека; Жан-Клод Холлерих, архиепископ Люксембургский; кардинал Сержиу да Роша, архиепископ Сан-Сальвадор-де-Баия (Бразилия). Секретарём Совета по-прежнему является монсеньор Марко Меллино, титулярный епископ Кресимы.

«Большая девятка» Ватикана, согласно учредившему Совет хирографу Папы от 23 сентября 2013 года, должна была помогать Святейшему Отцу в управлении Вселенской Церковью и в изучении проекта ревизии Римской Курии, который содержится в апостольской конституции Praedicate Evangelium от 19 марта 2022 года. Первое заседание Совета состоялось 1 октября 2013 г., а последнее – в предыдущем составе – в декабре прошлого года, и оно было, в частности, посвящено континентальной фазе Синода епископов на тему синодальности в Церкви.