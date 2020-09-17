Папа Войтыла: из России в Ватикан
16 сентября на общей аудиенции режиссёр, продюсер, журналист и общественный деятель из России Григорий Амнуэль преподнёс в дар Святейшему Отцу картину «Иоанн Павел II в Москве 14 октября 2011 г.».
На полотне российских художников Владимира Иванова и Марии Ивановой запечатлён момент открытия памятника Папе Войтыле в атриуме Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы (ВГБИЛ).
Святой Папа изображён на символическом фоне узнаваемых московских зданий – сталинской высотки и трёх церквей разных конфессий.
Автором идеи памятника и картины, продюсером и вдохновителем этих инициатив был Григорий Амнуэль.
До прибытия в Ватикан картина была выставлена в течение двух недель в московском кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии.
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