Папа Войтыла: из России в Ватикан

16 сентября на общей аудиенции режиссёр, продюсер, журналист и общественный деятель из России Григорий Амнуэль преподнёс в дар Святейшему Отцу картину «Иоанн Павел II в Москве 14 октября 2011 г.».

На полотне российских художников Владимира Иванова и Марии Ивановой запечатлён момент открытия памятника Папе Войтыле в атриуме Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы (ВГБИЛ).

Святой Папа изображён на символическом фоне узнаваемых московских зданий – сталинской высотки и трёх церквей разных конфессий.

Автором идеи памятника и картины, продюсером и вдохновителем этих инициатив был Григорий Амнуэль.

До прибытия в Ватикан картина была выставлена в течение двух недель в московском кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии.

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