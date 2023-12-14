Папа вновь призвал к прекращению огня в секторе Газа

В конце общей аудиенции 13 декабря Папа Франциск подчеркнул, что он с большой тревогой продолжает следить за конфликтом в Израиле и Палестине, приносящим множество страданий, и в очередной раз призвал к немедленному прекращению огня. Передает русская служба Vatican News.

«Я призываю все вовлечённые стороны возобновить переговоры и прошу всех взять на себя немедленные обязательства по доставке гуманитарной помощи обессиленным жителям Газы, которые в ней остро нуждаются, – сказал Святейший Отец. – Пусть все заложники, которые ещё несколько дней назад надеялись на перемирие, будут немедленно освобождены. Да прекратятся тяжкие страдания израильтян и палестинцев. Пожалуйста: нет оружию, да – миру!».

В обращении к итальянским паломникам Епископ Рима напомнил, что в этот день Церковь празднует литургическую память святой Люции, девы и мученицы. В некоторых частях Италии и Европы, отметил Папа, сегодня принято обмениваться подарками в честь приближающегося Рождества:

«Я хочу пригласить всех вас обменяться дарами дружбы и христианского свидетельства, а это – прекрасный дар! И ещё раз повторяю: давайте не забывать молиться о даре мира для народов, страдающих от войны, особенно для истерзанной Украины, а также для Израиля и Палестины», – призвал Святейший Отец.



На фото — палатки и временные убежища в лагере для перемещенных палестинцев в Рафахе (AFP)