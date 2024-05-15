Папа ‒ верующим Сиро-малабарской Церкви: сохраняйте единство

13 мая Папа Франциск принял на частной аудиенции главу Сиро-малабарской Церкви верховного архиепископа Рафаэля Таттила, а также епископов и верующих этой древней индийской Церкви, рожденной проповедью святого Фомы и в настоящее время крупнейшей в Индии. Передает русская служба Vatican News.

На протяжении многих лет эта восточная Церковь переживает противостояние и расколы, иногда даже приводящие к эпизодам насилия, из-за внутренних разногласий по поводу литургической формы, частично приблизившейся к западной, согласно которой литургия служится лицом к верующим.

Святейший Отец призвал гостей трудиться, чтобы сохранять единство и общение, а также непрестанно молиться, чтобы наши братья «осознавали, что они являются частью большой семьи, которая их любит и ждет».

«Храните единство», помня, что «где есть послушание ‒ там и Церковь; где нет послушания ‒ там раскол», заявил Папа.

«Перед лицом проблем не позволяйте себе унывать или чувствовать бессилие. Давайте не будем терять надежду, не будем замыкаться в предрассудках, ведущих к враждебности. ‹…› Жизнь многих христиан во многих странах трудна, однако особенность христиан в том, чтобы отвечать на зло добром, неустанно трудиться сообща со всеми верующими на благо всех людей. Поручаю вас Пресвятой Деве Марии, святому апостолу Фоме и всем святым мученикам вашей страны», ‒ сказал в конце обращения Епископ Рима и, поблагодарив гостей за визит, преподал апостольское благословение.