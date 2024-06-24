Папа — участникам II конференции Ватиканской обсерватории: вера и наука могут объединиться в милосердной любви (+ ФОТО)

20 июня Святейший Отец встретился с участниками II конференции Ватиканской обсерватории, организованной в Кастель-Гандольфо в память о Жорже Леметре на тему «Чёрные дыры, гравитационные волны и сингулярность пространства-времени». Передает русская служба Vatican News.

В обращении к учёным Папа отметил, что Церковь относится к таким исследованиям с большим вниманием и поощряет их, ибо они вносят вклад в богословие, философию, науку и духовность.

«Зарождение Вселенной, её конечная эволюция, глубокая структура пространства и времени приводят человека к тщательному поиску смысла в обширном сценарии, где существует риск заблудиться».

Епископ Рима процитировал Псалом 8 – поэтическое благодарение Богу за величие Его деяний и высокое предназначение человека, которому Всевышний даровал власть над Своим творением: это слова не утратили актуальности и по сей день. Папа напомнил о выдающемся бельгийском священнике, астрофизике и космологе Жорже Леметре, который служил Церкви и науке согласно своему призванию. Вначале он следовал концепции конкордизма, полагая, что все научные истины можно найти в Священном Писании, но со временем пришёл к пониманию, что наука и вера идут параллельными путями, не противореча друг другу, так как обе имеют истоки в Боге. Вера приводит к осознанию, что сотворение мира и «Большой взрыв» не являются синонимами: Бог всегда остаётся тайной, которую человеческий разум никогда не сможет объять в полной мере.

Папа Франциск обратился с пожеланием к участникам ватиканского симпозиума:

«Дорогие друзья, обсуждайте выбранные вами вопросы в духе честности и смирения. Пусть свобода и отсутствие обусловленности, присущие этой конференции, помогут вам продвигаться в своих областях к Истине, которая, несомненно, является эманацией Божьего милосердия. Вера и наука могут объединиться в милосердной любви, если наука будет поставлена на служение нашим современникам, а не искажена во вред или на их погибель. Я призываю вас отправиться на окраины человеческого познания: именно здесь можно испытать Бога-Любовь, Который удовлетворяет и утоляет жажду наших сердец».

В конце встречи Епископ Рима сердечно благословил гостей и попросил о молитве.