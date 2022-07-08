Папа в подкасте поразмышлял о «будничных темах» своей личной жизни

Папа Франциск побеседовал с аргентинским священником Гильермо Марко, который возглавлял пресс-службу архиепархии Буэнос-Айреса в течение 10 лет кардинальского служения Хорхе Бергольо. Некоторые подробности этого интервью передает русская служба Vatican News.

Часть беседы была опубликована в формате подкаста, который ведёт пресвитер. Представляя гостя, о. Марко отметил, что кардинал Бергольо, «когда сталкивался с проблемой, часто говорил нам: ‘Позвольте мне сначала помолиться, а потом я отвечу’».

В начале интервью Святейший Отец признался, что его сердце – это «хранилище множества вещей, поэтому приходится постоянно расширять полки»:

«Я немного ‘коллекционер’ в хорошем смысле этого слова и не хочу терять ничего из того хорошего, что мне дарят люди. Люди приносят много радости: примером, словами, поступками. Задача священника – наставлять людей, но я считаю, что у людей можно многому научиться, если задержаться и побыть вместе с ними».

Разговор был посвящён «простым, будничным темам» личной жизни Епископа Рима, его пребывания вдали от родной Аргентины. Первый вопрос коснулся молитвы: по словам Святейшего Отца, своей молитвой епископ заботится о вверенной пастве, а Папа Римский – епископ, «поэтому он продолжает в том же духе: просит, ходатайствует, благодарит за всё доброе, что делается».

«Вы по-прежнему рано встаёте на молитву?» – спросил о. Гильермо, и Папа ответил: «Да, именно так, потому что если не молиться по утрам, то уже не успеешь это сделать: потом тебя ‘затягивает в мясорубку’».

Больше всего Преемнику св. Петра не хватает возможности свободно ходить по городу, как он это с удовольствием делал в Аргентине:

«В Буэнос-Айресе я обычно либо ходил пешком, либо ездил на автобусе, – сказал Папа. – Здесь же оба раза, я так выходил, меня поймали с поличным, причём дважды, зимой. В семь часов вечера, когда обычно ничего не происходит и уже темно, я зашёл в оптику, но одна женщина с балкона закричала: ‘Папа Римский!’, и на этом всё закончилось. Когда же я зашёл в музыкальный магазин моих друзей, рядом никого не было. Я хотел благословить его после ремонта, потому что они просили меня: ‘Почему бы Вам не прийти, ведь Вы так много нам помогали!’. И вот, я пошёл. Кругом было темно. Но опять не повезло, потому что прямо там, возле стоянки такси, один журналист ждал друга, чтобы вызвать такси».

Говоря о своём душевном состоянии как главы Церкви, Папа сказал, что «Святой Дух дарует много плодов, но никогда не говорят, что Он ‘обезболивает’. Иногда я чувствую такое обезболивание перед лицом ситуаций, которые приносят большие страдания, но, оставаясь в этой ситуации, я могу идти дальше».

Ещё одной темой, затронутой в интервью, было управление кризисами: «Здесь я также узнал, что мы не умеем справляться с кризисами, а ведь именно кризисы помогают расти», – сказал Папа и привёл в качестве примера основателей Европейского союза, которые умели управлять кризисными ситуациями:

«Они не превращали кризисы в конфликты, не делили всё на чёрное и белое. Превращение кризиса в конфликт – это поражение. Единство намного выше столкновения, то есть конфликт тебя истощает».

Напомнив о цикле катехизических наставлений о старости, который Епископ Рима начал 23 февраля во время общих аудиенций, о. Марко поинтересовался, как Папа относится к этому этапу своей жизни. Святейший Отец ответил: «В моём возрасте я смеюсь над собой и живу дальше».



На фото ниже — Папа Франциск и о. Гильермо Марко (Ватикан, 6 июня 2022 г.):