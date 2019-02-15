Папа в FAO: любовь – лекарство против социального неравенства

14 февраля, во время визита в штаб-квартиру Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) Папа Франциск встретился с её сотрудниками и в своей речи сравнил их труд с корнями деревьев: их не видно, однако именно они несут жизненную силу.

Святейший Отец тепло поблагодарил сотрудников FAO: за 40 лет работы по борьбе с голодом и бедностью организация оказала помощь 480 миллионам человек во всём мире. Это служение – путь против течения, потому что «немногие в наше время имеют слишком много, а многие — слишком мало. Такое порочное течение неравенства имеет катастрофические последствия для будущего человечества».

Папа Франциск призвал работников FAO ежедневно и неустанно следовать высоким мотивациям, «вовлекая Бога в то, что они делают», черпая силы в молитве и желая добра незнакомым людям, лица которых должны быть видны на странице каждого документа. Тогда их работа открывает сердца для других людей и к их истории.

Чтобы двигаться вперёд, сказал в заключение Святейший Отец, «нужно любить» и спрашивать себя не о том, насколько тяжела работа, а сколько любви в неё вкладывается:

«Тот, кто любит, умеет найти решение там, где другие видят только проблемы. Тот, кто любит, помогает другим в их нуждах, с творческим подходом, не следуя заранее установленным идеям или клише. Такие люди — творцы: любовь побуждает их к творчеству, и они всегда впереди».



Виктор Владимиров

Источник: Vatican News