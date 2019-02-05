Папа в Абу-Даби: сегодня Бог призывает нас войти вместе в ковчег братства

«Ас-саляму алейкум!»: традиционным арабским приветствием Папа Франциск начал свою речь на межрелигиозной встрече у Мемориала основателя в Абу-Даби. «С вашей родины я обращаюсь ко всем странам этого полуострова, — сказал Папа, — им я хочу адресовать мое самое сердечное приветствие, дружеское и уважительное».

«Я воспользовался этой возможностью, чтобы приехать сюда как верующий, который жаждет мира, как брат, ищущий мира с братьями, — подчеркнул Папа Франциск. – Желать мира, продвигать мир, быть орудием мира: мы находимся здесь именно для этого».

Папа сослался на эмблему своей апостольской поездки, изображающую голубя с оливковой ветвью. Этот образ связан с повествованием о Всемирном потопе, которое есть во многих религиозных традициях, пояснил Папа. Чтобы уберечь человечество от разрушения, Бог просит Ноя войти в ковчег вместе со своей семьей.

«Сегодня и мы, во имя Бога, для того чтобы сберечь мир, должны войти вместе, как единая семья, в ковчег, который может бороздить моря посреди бурь нашего мира: в ковчег братства».

Братство стало ключевым словом всей речи Папы Франциска. Отправная точка братства заключается в том, чтобы признать в Боге истоки единой человеческой семьи. «Нельзя воздавать честь Творцу, если мы не бережем сакральность каждой человеческой личности и каждой человеческой жизни, — подчеркнул Папа, — признание одинаковых прав для каждого человека означает прославление Имени Божьего на земле». Поэтому тяжким осквернением Имени Бога является его использование для оправдания ненависти и насилия: «Нет такого насилия, которое можно оправдать с религиозной точки зрения».

Врагом братства является индивидуализм, продолжил Папа, то есть «воля самоутверждения и утверждения своей группы над другими». Религиозность «должна постоянно очищаться от частого искушения считать других недругами и противниками», — отметил Папа Франциск.

Папа назвал религиозный плюрализм проявлением братства: «Я хочу здесь еще раз подчеркнуть убеждение Католической Церкви: мы не можем призывать Бога, Отца всех людей, если отказываемся вести себя по-братски в отношении некоторых из них, сотворенных по образу Божию» (NA 5)».

Каким же образом религии могут стать руслом братства, а не разделительным барьером? Во-первых, посредством повседневного диалога, который «подразумевает самоидентификацию, от которой не нужно отрекаться в угоду другому», пояснил Папа. Он остановился на выражении «мужество инаковости», в силу которого мы «полностью признаем другого и его свободу и вследствие этого стараемся прилагать усилия также и для того, чтобы его основные права утверждались всеми, всегда и повсюду». Папа подчеркнул значением религиозной свободы: она не может ограничиваться только свободой культа, но «поистине видит в другом брата». Папа отметил, что именно «мужество инаковости» является душой диалога, основанного на искренности намерений. Говоря об искренности и правде, Святейший Отец вновь процитировал Достоевского: «Лгущий самому себе и собственную ложь свою слушающий до того доходит, что уж никакой правды ни в себе, ни кругом не различает, а стало быть, входит в неуважение и к себе, и к другим». «Мужество инаковости» неотделимо также от молитвы и от воспитания, особенно молодежи. К известному изречению «познай самого себя» следовало бы добавить «познай брата», — заметил Папа и затем, вновь вернувшись к символике голубя мира, обратился к другому образу: пустыне «которая нас окружает». Эта пустыня постепенно преобразилась и вместо того, чтобы быть препятствием, стала «местом встречи культур и религий», перекрестком между Западом и Востоком, между Югом и Севером планеты. Папа упомянул о проходившем в Абу-Даби в ноябре Первом форуме Межрелигиозного альянса за более безопасные общины. Его темой было достоинство детей в цифровую эпоху. «На этом мероприятии, — напомнил Папа, — было одобрено послание прошедшего в Риме годом ранее международного конгресса на ту же тему».

В конце своей речи Святейший Отец обратился ко всем религиозным деятелям с мощным призывом «отказаться от всякого намека на одобрение самого слова ʺвойнаʺ». Упомянув о тяжелой ситуации в Йемене, Сирии, Ираке и Ливии, Папа Франциск пригласил всех «противостоять логике вооруженной силы, монетизации взаимоотношений, вооружения границ, строительства стен и принуждения бедных к молчанию: всему этому давайте противопоставим мягкую силу молитвы и ежедневного диалога», — сказал в заключение Папа Франциск.



Ольга Сакун

Источник: Vatican News