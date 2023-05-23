Папа утвердил избрание нового руководства крупнейшего благотворительного фонда Каритас

Папа утвердил новое руководство крупнейшего благотворительного фонда Каритас, избранное на его генеральной ассамблее, поскольку фонд «прошел бурный период при уходящем руководстве» и теперь открывает «новое будущее своей глобальной миссии помощи», передает «Седмица» со ссылкой на apnews.

Папа 15 мая утвердил бывшего послушника британского ордена иезуитов Алистера Даттона, имеющего обширный опыт работы в некоммерческих организациях, новым генеральным секретарем всемирной благотворительной организации Caritas Internationalis («милосердие», лат.), которая основана в 1951 году и ныне развилась в целую сеть («конфедерацию») из 162 отделений в 200 странах мира.

Штаб-квартира организации находится в Риме на территории Ватикана, и именно он ведет надзор за ее деятельностью. Руководство Каритас избирается на четырехлетний срок на генеральной ассамблее организации. Уволенному руководству не удалось досидеть полгода до генеральной ассамблеи. Назначение нового правления знаменует новый этап в деятельности Caritas Internationalis после отстранения Папой Франциском прежних руководителей из-за жалоб на недопустимый стиль управления. Такой вывод сделала инспекция, указавшая на «недостатки в руководстве и исполнении, серьезно подрывающие командный и моральный дух сотрудников», сообщало издание catholicnewsagency.

Алистер Даттон в последнее время служил исполнительным директором шотландского отделения Каритас, а до того был директором по гуманитарным вопросам в центральной службе Caritas Internationalis в Риме. Видимо, там он произвел такое благоприятное впечатление, что во время генеральной ассамблеи в Риме делегаты национальных отделений Каритас довольно дружно избрали Даттона генеральным секретарем, а вице-президентом Кирсти Робертсон, главу австралийского отделения Каритас. За день до этих назначений, в минувшие выходные, на пост президента был избран токийский архиепископ Тарчизио Исао Кикучи. Теперь новое руководство сформировано в полном составе.

За выборами пристально следила пресса и общественность, поскольку все помнят, как в ноябре 2022 года Папа Франциск принял чрезвычайное решение по результатам внешней независимой инспекции об увольнении президента Каритас, генерального секретаря, вице-президентов, казначея и помощника по духовным вопросам. Эта инспекция выявила «серьезные недостатки» в управлении, «повлиявшие на моральную атмосферу» в римском секретариате Каритас.

Папский указ вышел 22 ноября 2022 года, в нем временным администратором для управленческой реформы в Caritas Internationalis назначался Пьер Франческо Пинелли, консультант по вопросам управления. Тем же указом понтифик прекратил полномочия президента Caritas Internationalis кардинала Луиса Антонио Тагле, генерального секретаря Алоизиуса Джона, а также вице-президентов, казначея, церковного помощника и всех членов исполнительного совета и совета представителей.

Новый глава Caritas Internationalis заявил 16 мая, что международная благотворительная организация под его руководством «устремится в новое будущее своей глобальной миссии помощи, миновав бурный период, который побудил Папу Франциска отстранить предыдущее руководство». «Я постараюсь сделать все на своем посту для прогресса конфедерации, – пообещал Даттон после избрания. – Обещаю смиренно выслушивать каждого, вдумчиво размышлять и наводить мосты. У многих среди духовенства ордена было неспокойно на душе в связи с необычным вмешательством Папы в деятельность организации, да и сам я опасался баллотироваться на этот пост в нашем собрании, где многие были огорчены и разочарованы, оглядываясь назад. И все же дух нашего собрания получился доверительным, семейным, движимым общим желанием извлечь уроки из прошлого. Нам всем важно помнить прошлое, но не замыкаться на нем, а двигаться вперед. Отныне мы пытаемся выстроить новое будущее».

Алистер Даттон выступил по итогам избрания вместе с новым президентом Тарчизио Исао Кикучи, казначеем Патриком Де Букуа из Бельгии и Кирсти Робертсон, которая стала первой женщиной-вице-президентом в истории организации.

Папа Франциск, как считают некоторые аналитики, преследует этой реформой свои давние цели — по его личному признанию в одной из своих проповедей в дни ковидного карантина в 2020 году, а также на встрече с руководством фонда Candia в апреле этого года, он критически относится к гуманитарным организациям, которые «делают полезную работу, однако тратят 60% своего бюджета на заработную плату». Папа Римский призвал их сводить к минимуму расходы на собственные нужды, «чтобы больше денег доставалось людям».