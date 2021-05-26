Папа: у гробницы св. Доминика я молился об умножении призваний

Папа Франциск направил послание генеральному магистру Ордена проповедников Жерару Франсиску Тимонеру по случаю восьмисотлетия со дня смерти святого Доминика де Гусмана Гарсеса (1170-1221).

Епископ Рима размышляет над титулом, который приписывается святому основателю ордена – Praedicator Gratiae («Проповедник благодати»): миссия и харизма Доминика принесли обильные плоды в его большой монашеской семье, в частности, в её созерцательной жизни, апостольских трудах, братствах священников и мирян, светских институтов и молодежных движений.

«Святой Доминик ответил на настоятельную потребность своего времени не только в яркой и обновлённой проповеди Евангелия, но и в убедительном свидетельстве его призывов к святости в живом общении Церкви», – пишет Папа Франциск. В наше время святой основатель Ордена проповедников может «служить вдохновением для всех крещеных, призванных «достичь светом Евангелия и милосердной любовью Христа всех окраин нашего мира в качестве учеников-миссионеров».

Свидетельство святого Доминика о милосердии Христа и его желание принести исцеляющий бальзам тем, кто живёт в материальной и духовной нищете вдохновляли апостольство доминиканцев, особенно в деле защиты коренных народов, подчёркивает Папа Франциск, приводя в пример Бартоломе де Лас Касаса, защитника индейских народов во времена испанской колонизации Южной Америки.

Орден проповедников, по словам Святейшего Отца, призван быть в авангарде «обновлённого возвещения Евангелия, способного обращаться к сердцам людей нашего времени и пробуждать в них жажду пришествия Христова Царства святости, справедливости и мира». Епископ Рима проводит параллель между святым Франциском Ассизским и святым Домиником, поясняя, что благовестие «подразумевает рост всей церковной общины в братском единстве и миссионерском апостольстве». В этот юбилейный год Святейший Отец благодарит доминиканцев за «выдающийся вклад, который они внесли в проповедь Евангелия через богословское исследование тайн веры», начиная со времён средневековых университетов. «Интеллектуальное апостольство ордена, его многочисленные школы и высшие учебные заведения, культивирование священных наук и присутствие в мире культуры стимулировали встречу между верой и разумом», — подчёркивает Епископ Рима.

В послании генеральному магистру Папа Франциск делится личным опытом: во время своего визита в Болонью пять лет назад он молился у гробницы святого Доминика об умножении святых и верных призваний к священству и богопосвящённой жизни. В конце письма Епископ Рима от всего сердца благословляет доминиканцев и вверяет их любящему заступничеству Пресвятой Богородицы Розария и святого Доминика.



Источник: Vatican News